Nghệ An lập đoàn liên ngành kiểm tra 89 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và phê duyệt kế hoạch kiểm tra các dự án đầu tư ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023.

Đoàn liên ngành của UBND tỉnh Nghệ An sẽ kiểm tra tại nhiều dự án bất động sản trên địa bàn TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Đoàn do ông Nguyễn Văn Trường - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Trưởng đoàn; các ông: Võ Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Vũ Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Trưởng đoàn.

Đoàn liên ngành chia thành 3 đoàn kiểm tra đồng thời, trong đó đoàn số 1 do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện kiểm tra 22 dự; đoàn số 2 do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra 38 dự án và đoàn số 3 do Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra 29 dự án.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, việc thành lập đoàn liên ngành kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2023 nhằm mục đích thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các dự án đầu tư ngoài Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, đề xuất phương án giải quyết các vướng mắc, khó khăn có liên quan và tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và pháp luật có liên quan, việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước của các chủ đầu tư các dự án được kiểm tra.

Đối tượng kiểm tra là các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, được thực hiện ngoài Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Kết quả kiểm tra sẽ được báo cáo UBND tỉnh.