Nghệ An lấy ý kiến điều chỉnh hệ số môn thi tuyển sinh vào lớp 10

Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa hoàn thành việc lấy ý kiến về hệ số điểm các môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Theo đó, Sở đã tổ chức lấy ý kiến từ các phòng GD&ĐT, trường THCS, trường THPT về việc thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023 với các môn thi và hệ số là: 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ cùng hệ số 1.

Tiết học Ngoại ngữ của học sinh Trường THCS Quang Trung (Hưng Nguyên). Ảnh: Mỹ Hà

Qua việc thăm dò ý kiến, kết quả cho thấy, trong số 21 phòng giáo dục và đào tạo và 400 trường THCS có 18 phòng đồng ý với phương án này (tỷ lệ 85,71%), số phòng không đồng ý là 3 phòng (tỷ lệ 14,29%); số trường THCS đồng ý là 289 trường (tỷ lệ 72,25%) và số trường không đồng ý là 111 trường (tỷ lệ 27,75%).

Ở bậc THPT, qua lấy ý kiến 90 trường, có 85 trường trả lời. Trong đó, có 79 trường đồng ý với phương án này (tỷ lệ 92,94%) và số trường không đồng ý là 6 trường (tỷ lệ 7,06%).

Từ khoảng 5 năm trở lại đây, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An liên tục có sự điều chỉnh từ việc tổ chức 3 môn thi (trong đó có 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, môn còn lại là 1 môn bốc thăm ngẫu nhiên). Đến năm học 2018 - 2019, ngoài 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, môn thi thứ 3 là môn tổ hợp (gồm Ngoại ngữ và 1 môn thuộc tổ hợp môn KHTN và 1 môn thuộc tổ hợp KHXH). Từ 2 năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh, Nghệ An trở lại áp dụng 3 môn thi ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, đó là Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Tất cả các kỳ thi này, Toán và Ngữ văn được tính điểm số 2 và môn còn lại được tính điểm số 1.

Như vậy, so với cách lấy điểm truyền thống thì phương án mới mà Sở Giáo dục và Đào tạo vừa lấy ý kiến có sự thay đổi khá nhiều khi cả 3 môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ đều tính điểm số 1.

Việc thay đổi này được căn cứ theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020 của Bộ GD&ĐT vềsửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GD&ĐT; Quyết định số 2445/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2020- 2025, định hướng đến năm 2030” và căn cứ vào tình hình dạy học ngoại ngữ ở các trường THCS trên địa bàn tỉnh hiện nay. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Đào Quang Lợi - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết: Việc điều chỉnh hệ số về cơ bản không ảnh hưởng nhiều đến việc tuyển sinh của các nhà trường. Mục đích của Sở Giáo dục và Đào tạo là thay đổi hệ số trong xét tuyển để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở các nhà trường và khuyến khích việc học ngoại ngữ ở tất cả các học sinh.

Việc lấy điểm cùng một hệ số sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ ở các nhà trường. Ảnh: Mỹ Hà

Trên thực tế, phương án lấy điểm cùng hệ số cũng đã được Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác trên cả nước áp dụng. Tại Nghệ An, với mục đích nâng cao chất lượng học ngoại ngữ, trong 2 năm trở lại đây, tỉnh cũng có nhiều chính sách như ưu tiên tuyển thẳng những học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế vào các trường chuyên, trường THPT công lập và tuyển thẳng vào lớp 6 ở một số trường trọng điểm chất lượng cao.

Dự kiến, sau khi lấy ý kiến từ các nhà trường, Sở sẽ xem xét lại và sớm áp dụng trong các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sắp tới./.