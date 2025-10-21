Thứ Ba, 21/10/2025
Nghệ An lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

P.V 21/10/2025 10:52

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị triển khai việc tổ chức lấy ý kiến với dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thành Cường

Theo đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Các đơn vị tiến hành lấy ý kiến và gửi báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân đối với dự thảo các văn kiện về Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy để tổng hợp, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 10/11/2025.

Độc giả và Nhân dân có thể xem dự thảo các báo cáo tại các đường link sau:

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng
Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam
Mọi thông tin liên hệ đồng chí Lê Thị Quỳnh Anh - Chuyên viên chính phòng Đoàn thể và các hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, điện thoại: 0947097079, email: [email protected].

