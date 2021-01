Nghệ An: Liên tiếp giải cứu những nạn nhân bị bán làm vợ đàn ông Trung Quốc khi mới 14 tuổi

Sáng 27/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Nghệ An), phối hợp với Tổ chức Bảo vệ trẻ em Rồng Xanh bàn giao Moong Thị O. (24 tuổi), cho gia đình ở bản Lưu Thắng, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn. O. là nạn nhân mua bán người mới nhất mà Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Tổ chức Rồng Xanh giải cứu thành công từ Trung Quốc trở về.





Ngày trở về, bố O. đã qua đời. Chỉ còn lại mẹ già vẫn luôn mong ngóng con gái. Ảnh: TH