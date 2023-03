Nghệ An: Lo bị khoá SIM điện thoại, người dân khẩn trương cập nhật thông tin chính chủ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Quang An

(Baonghean.vn) - Theo ghi nhận, lượng người đến các điểm giao dịch của các nhà mạng trên địa bàn Nghệ An để chuẩn hoá thông tin thuê bao tăng đột biến trong ngày 31/3. Nếu không xác minh chính chủ, thuê bao sẽ bị khoá một chiều từ ngày hôm nay.

Từ 31/3/2023, Cục Viễn thông yêu cầu các nhà mạng cương quyết dừng hoạt động của các thuê bao có thông tin không chính xác. Người sử dụng không cập nhật, chuẩn hóa thông tin thuê bao điện thoại để trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bị khóa một chiều. Sau đó, nếu tiếp tục không thực hiện chuẩn hóa thông tin cá nhân sẽ bị khóa 2 chiều. Sau 2 tháng sẽ chấm dứt hợp đồng nếu thuê bao không đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định.

Theo ghi nhận của P.V, trong ngày 31/3, nhiều người dân Nghệ An đã tập trung đến các điểm giao dịch của các nhà mạng để thực hiện việc chuẩn hoá thông tin.

Ông Nguyễn Tất Nguyên (SN 1964), trú tại TP.Vinh cho biết: "Trong những ngày qua, tôi liên tục nhận được các cuộc gọi, tin nhắn của nhà mạng yêu cầu phải cập nhật thông tin do thuê bao tôi đang sử dụng có thông tin không trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tôi lớn tuổi rồi, không quen thao tác các ứng dụng trên điện thoại nên đến điểm giao dịch để nhân viên hướng dẫn...".

Bà Hồ Thị Hà - Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT - Nghệ An cho biết: Những ngày qua, lượng khách hàng đến các điểm giao dịch để chuẩn hoá thông tin chính chủ tăng gấp 5 - 7 lần so với ngày thường. Chúng tôi đã chỉ đạo toàn bộ các điểm huy động tối đa nhân lực, tăng thêm giờ làm để phục vụ người dân. Đến thời điểm hiện tại, có 90% số thuê bao chưa được chuẩn hoá trên địa bàn tỉnh đã được VNPT Nghệ An liên hệ để hoàn thiện. Số còn lại chưa liên lạc được sẽ tiếp tục được liên hệ trong thời gian tới.

Theo bà Hà thì hiện nay có 3 cách để người dân có thể chuẩn hoá thông tin nhanh chóng. Đầu tiên là khách hàng có thể tải ứng dụng của nhà mạng và làm theo hướng dẫn; cách thứ hai người dân có thể đến trung tâm, các điểm giao dịch gần nhất để được các nhân viên hỗ trợ; trường hợp khách hàng không thể đến được các điểm giao dịch hay không quen sử dụng các ứng dụng, phía nhà mạng sẽ liên hệ và cử nhân viên đến tận nhà để hoàn thiện thông tin cho khách hàng.

Trong trường hợp khách hàng đã bị khoá 1 chiều từ ngày hôm nay (31/3), cần nhanh chóng xác thực thông tin chính chủ. Khi đã hoàn tất các bước theo quy định, hệ thống sẽ tự động mở khoá thuê bao để khách hàng sử dụng bình thường.

Không chỉ nhà mạng VinaPhone, các nhà mạng khác như Viettel, MobiPhone... trên địa bàn Nghệ An cũng đang tăng cường nhân lực để phục vụ khách hàng. Trong chiều 31/3, tại khu vực giao dịch của toà nhà Viettel trên đại lộ Lê Nin, TP.Vinh, lượng khách hàng tăng đột biến. Hầu hết đều là người dân đến xác thực thông tin thuê bao chính chủ vì lo sợ bị khoá một chiều từ ngày hôm nay. Trước đó, những thuê bao chưa được xác minh thông tin đều đã được tổng đài của các nhà mạng gọi điện, nhắn tin để làm thủ tục hoàn thiện thông tin trong thời gian sớm nhất.

Việc rà soát, chuẩn hóa thông tin thuê bao của người sử dụng dịch vụ viễn thông di động để đảm bảo trùng khớp với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là hoạt động cần thiết, có sự tham gia, phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và người dân nhằm góp phần ổn định trật tự xã hội, kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi sử dụng SIM điện thoại có thông tin đăng ký không đúng quy định để thực hiện các hành vi lừa đảo, quảng cáo sai sự thật, thiếu văn hóa, trái với thuần phong mỹ tục.