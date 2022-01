Nghệ An: ‘Lộc rừng’ tăng giá, người dân vùng cao phấn khởi bán Tết

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2022; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An triển khai nhiệm vụ năm 2022; Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt - Đức; Sở Y tế Nghệ An lên kịch bản ứng phó với nguy cơ Covid-19 gia tăng trong dịp Tết... là những thông tin nổi bật ngày 20/1.