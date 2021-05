Nghệ An mạnh tay ngăn chặn tội phạm đánh bạc

Chỉ trong tháng 4/2021, Công an TP đã bắt, khởi tố 18 bị can (tạm giam 10 bị can) về tội đánh bạc với các hình thức ghi lô đề qua mạng hoặc qua các ứng dụng trực tuyến; làm rõ số tiền đánh bạc hơn 109 tỷ đồng. Trong 11 tháng của năm 2020, lực lượng công an đã đấu tranh, bắt giữ, xử lý 975 vụ, 4.350 đối tượng đánh bạc, thu gần 11 tỷ đồng. Trong đó, nhiều chuyên án, vụ án lớn, được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều lần biểu dương, khen thưởng. Đặc biệt là đánh trúng, đánh mạnh vào tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh bạc, tổ chức đánh bạc, Công an tỉnh đã triệt xóa 15 đường dây, ổ, nhóm tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng thủ đoạn công nghệ cao, chứng minh số tiền giao dịch đánh bạc lên đến hàng trăm, nghìn tỷ đồng.