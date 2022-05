Nghệ An: Mạnh tay xử lý hoạt động tín dụng đen

Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 14/4/2022, toàn tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố điều tra 121 vụ, 227 bị can về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; xử lý vi phạm hành chính 21 vụ, 23 đối tượng. Bắt, khởi tố 5 vụ, 6 bị can về các hành vi có liên quan đến tín dụng đen như cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật. Kết thúc điều tra chuyển 109 vụ, 138 bị can đến Viện KSND các cấp để truy tố (đã truy tố 102 vụ, 184 bị can). TAND đã thụ lý 112 vụ, 198 bị can; đưa ra xét xử 107 vụ, 191 bị can.