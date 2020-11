Nghệ An mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS

Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS diễn ra tại Trường THPT Đặng Thúc Hứa. Ảnh: Thành Chung

Sáng ngày 29/11, tại Trường THPT Đặng Thúc Hứa (xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương), Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS tỉnh phối hợp UBND huyện Thanh Chương tổ chức Lễ mít tinh, diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS 01/12/2020. Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Huyện ủy, UBND huyện Thanh Chương, các đơn vị y tế trong tỉnh; các thầy cô giáo, học sinh Trường THPT Đặng Thúc Hứa và đông đảo người dân trên địa bàn huyện.

Kể từ khi người nhiễm HIV được phát hiện đầu tiên vào năm 1990, đến nay, Việt Nam đã có 30 năm chính thức ứng phó với dịch HIV/AIDS. Đại dịch HIV/AIDS vẫn đang tiếp tục là mối đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của đất nước và tương lai của giống nòi.

Trong những năm vừa qua, công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tính đến tháng 11/2020 Nghệ An có 21/21 huyện, thị, thành có người nhiễm HIV; 10.094 người nhiễm HIV được báo cáo, trong đó số người chết do AIDS là 4.245 người. Số người nhiễm HIV còn sống là 5.849 người. Tổng số bệnh nhân đang được điều trị thuốc ARV là 4.693 bệnh nhân.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS tỉnh kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và mọi người dân tích cực thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2030. Ảnh: Thành Chung

Đến nay, Nghệ An đã đạt chỉ tiêu trên 87% số người nhiễm biết được tình trạng của mình; 80,2% số người nhiễm đang được điều trị bằng thuốc ARV. Công tác điều trị đã được triển khai ở 21/21 huyện, thành, thị với 25 cơ sở chăm sóc và điều trị. Các hoạt động cấp phát thuốc tại xã, phường, lưu động về tư vấn, xét nghiệm, cấp phát bơm kim tiêm, bao cao su... đã được triển khai đồng bộ và đã tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các chỉ tiêu 90-90-90.

Tuy nhiên, Nghệ An là tỉnh có số người nhiễm HIV cao, đứng thứ 6 của cả nước. Tình hình dịch HIV/AIDS vẫn đang trong giai đoạn tập trung, diễn biến phức tạp. Tỷ lệ người nhiễm HIV thuộc nhóm nghiện chích ma túy chiếm 80%.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS tỉnh đã nêu rõ chủ đề Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 “30 năm ứng phó và cơ hội chấm dứt đại dịch AIDS tại Việt Nam”; kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và mọi người dân tích cực thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2030, với mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Diễu hành hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS ngày 01/12/2020 và Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020. Ảnh: Thành Chung

Trong đó, các cấp, ngành cần coi nhiệm vụ phòng, chống HIV/AIDS vừa có tính cấp bách, vừa có tính lâu dài; quan tâm chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2020 đến tận các cơ sở và người dân, đạt hiệu quả cao; tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng, chống HIV/AIDS và các nghị quyết, chỉ thị, nghị định liên quan.