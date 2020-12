Nghệ An mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại

Chấn chỉnh hoạt động thương mại điện tử

Trong năm qua, Chi cục đã phối hợp với các doanh nghiệp, các địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, cách thức phân biệt hàng thật, hàng giả tại một số địa bàn trọng điểm.

Quản lý thị trường phối hợp các lực lượng đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại tại Diễn Châu. Ảnh: Văn Trường

Vận động chủ cơ sở kinh doanh thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đặc biệt Bộ Công Thương chọn Nghệ An là 1 trong 8 tỉnh trọng điểm nằm trong kế hoạch chấn chỉnh hoạt động thương mại điện tử. Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giữ ổn định thị trường thương mại điện tử, Cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xây dựng kế hoạch giao cho Đội Quản lý thị trường số 11 chủ trì, cùng phối hợp với Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh để triển khai thực hiện.



Thời gian đầu việc xác định chính xác địa chỉ của các đối tượng vi phạm là hết sức khó khăn, do mô hình kinh doanh thương mại điện tử qua các mạng xã hội không cần mặt bằng, địa điểm kinh doanh. Việc xác định, truy xuất thông tin, dữ liệu người bán của lực lượng chức năng gặp rất nhiều khó khăn.