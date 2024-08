Xã hội Nghệ An mở rộng các hoạt động ngoại giao văn hóa Những năm qua, thực hiện chiến lược ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động quảng bá các giá trị văn hóa, hình ảnh và con người Nghệ An, đồng thời góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị với các bạn bè các nước.

Tăng cường tình hữu nghị và quảng bá các giá trị văn hóa

Tháng 4 năm 2024, tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk long trọng tổ chức Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin. Đây là công trình văn hóa thấm đượm tình cảm tốt đẹp mà chính quyền và người dân tỉnh Ulyanovsk trao tặng cho chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, nhân dịp kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I.Lê-nin (22/4/1870-22/4/2024).

Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin - biểu tượng ngoại giao văn hóa giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Ulyanovsk (CHLB Nga). Ảnh tư liệu: Thành Duy

Được biết, hai tỉnh Nghệ An và Ulyanovsk đã thiết lập quan hệ hữu nghị từ năm 2007. Năm 2017, hai tỉnh đã khánh thành Công trình tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Ulyanovsk - quê hương của V.I.Lê-nin, là sự kiện nổi bật đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên. Còn công trình tượng V.I.Lê-nin được hoàn thành trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng văn hóa, nghệ thuật, thể hiện tình cảm gần gũi, gắn bó mà nhân dân hai tỉnh dành cho nhau; tạo thêm không gian đẹp và là điểm nhấn cho diện mạo đô thị, khu vực trung tâm của thành phố Vinh.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Nghệ An khẳng định, từ những hoạt động ngoại giao văn hóa này, hai tỉnh sẽ gắn kết hơn trong các hoạt động hợp tác song phương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo, du lịch.

Còn vào tháng 6/2024, tại Giải Marathon Nghệ An “Hành trình về Làng Sen”, trong số hơn 3.200 vận động viên tham gia tranh tài, có 28 vận động viên đến từ các nước Australia, Hà Lan, New Zealand, Lào… đã đến trải nghiệm các cung đường chạy ở Nghệ An. Vận động viên Ray Kuschert đến từ Australia cho biết, đây là lần thứ hai ông tham gia một giải Marathon được tổ chức tại Nghệ An, sau lần đầu tiên vào tháng 8/2023 với Giải Marathon “Về miền ví, giặm”.

Các vận động viên nước ngoài dự giải chạy Marathon "Về miền ví, giặm" tại Nghệ An. Ảnh: Đức Anh.

“Tại các buổi lễ khai mạc, tôi được thưởng thức những bài hát dân ca địa phương, được giao lưu với nhiều runner nổi tiếng của Việt Nam. Và hành trình chạy qua các cung đường ven biển, ven sông Lam, về quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tôi được trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp cũng như sự mến khách của người dân Nghệ An”, ông Ray Kuschert chia sẻ.

Trước đó, cách đây hơn 1 năm, trong Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023, ngoài các tiết mục đặc sắc của các nghệ sĩ trong nước, còn có phần biểu diễn của 2 ca sĩ Kyo York (người Mỹ) và Youtuber Cee Jay (người Nigeria). Đây là lần đầu tiên tại một sự kiện văn hóa - nghệ thuật lớn tại Nghệ An, các bài hát mang âm hưởng dân ca ví, giặm được trình diễn bởi những nghệ sĩ nước ngoài, do đó các khán giả đã đón nhận rất thích thú, cổ vũ rất nồng nhiệt.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thị Hồng Lựu - Nguyên Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, người tham gia dàn dựng Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023, cả Kyo York và Cee Jay đều rất nổi tiếng trên các trang mạng xã hội, với hàng triệu lượt theo dõi, không chỉ ở Việt Nam mà cả ở nước ngoài. Vì vậy, việc họ tham gia biểu diễn trong Chương trình Nghệ thuật tại Lễ khai mạc Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh sẽ góp phần giúp cho dân ca ví, giặm được lan tỏa mạnh mẽ hơn.

Đẩy mạnh trao đổi, giao lưu văn hóa

Theo ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An, những năm qua, công tác ngoại giao văn hóa đã được các sở, ngành liên quan triển khai tích cực, nhiều chương trình, hoạt động giao lưu văn hóa đã được tổ chức sôi nổi, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Nghệ An tươi đẹp với nền văn hóa đặc sắc đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Cùng với đó, các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa giữa tỉnh Nghệ An với thành phố Gwangju (Hàn Quốc) cũng được thực hiện tích cực, với các hoạt động tiêu biểu: Trong các năm 2022, 2023, Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh đã tham gia đoàn công tác của tỉnh sang giao lưu biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại tỉnh Gwangju; năm 2023, tỉnh Nghệ An đón tiếp Đoàn nghệ thuật tỉnh Gwangju, Hàn Quốc sang giao lưu biểu diễn nghệ thuật đường phố tại phố đi bộ thành phố Vinh.

Chương trình giao lưu nghệ thuật giữa thành phố Gwangju (Hàn Quốc) và tỉnh Nghệ An tại phố đi bộ thành phố Vinh. Ảnh: Minh Quân

Bên cạnh đó, hoạt động giao lưu văn hóa giữa học sinh, sinh viên, thanh niên của tỉnh với học sinh, sinh viên, thanh niên các nước Lào, Thái Lan đang học tập tại tỉnh cũng được tổ chức thường xuyên. Từ năm 2021 đến tháng 12/2023, tại các di tích, bảo tàng đã đón tiếp nhiều đoàn ngoại giao, khách quốc tế đến tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa địa phương, trong đó Khu di tích Kim Liên đã đón 2.230 đoàn khách quốc tế, với hơn 5.400 lượt người, Bảo tàng Xô viết - Nghệ Tĩnh đón hơn 500 lượt khách quốc tế; Bảo tàng Nghệ An đón 400 lượt khách quốc tế…

“ Đặc biệt, từ khi ví, giặm Nghệ Tĩnh được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, các đoàn nghệ thuật của tỉnh đã có nhiều buổi diễn, giao lưu tại các sự kiện quốc tế được tổ chức trong nước cũng như ở nước ngoài, như tham gia biểu diễn dân ca phục vụ hoạt động bên lề Hội nghị Việt - Pháp lần thứ 12 tại Hà Nội vào tháng 4/2023; biểu diễn tại “Ngày Việt Nam 2023” tại thành phố Gwangju (Hàn Quốc) vào tháng 5/2023... Ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nghệ An

Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo các Sở Nội vụ, Sở Văn hóa và Thể thao cũng cho rằng, do điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn nên hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế chưa được tổ chức thường xuyên, chưa tạo điểm nhấn đặc biệt đối với du khách quốc tế. Bên cạnh đó, công tác giới thiệu, quảng bá hình ảnh tỉnh Nghệ An, trong đó có các di sản văn hóa, nét đẹp văn hóa đặc trưng với bạn bè quốc tế chưa đạt hiệu quả và mục tiêu đề ra tại các kế hoạch của tỉnh.

Biểu diễn dân ca ví, giặm nhân dịp Hội nghị hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Pháp lần thứ 12 tại thành phố Hà Nội. Ảnh: Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh

Vì vậy, thời gian tới, để các hoạt động ngoại giao văn hóa được thực hiện hiệu quả, cần nâng cao kiến thức về ngoại giao văn hóa cho các cán bộ làm công tác đối ngoại và văn hóa; tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng về kiến thức đối ngoại nói chung và ngoại giao văn hóa nói riêng, kiến thức về tổ chức sự kiện văn hóa có yếu tố nước ngoài tại các địa phương.