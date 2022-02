Nghệ An mở rộng các trạm y tế lưu động để ứng phó với làn sóng dịch Covid-19

Ngày 10/2, Sở Y tế Nghệ An có buổi làm việc trực tuyến với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; các Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, thị xã, các bệnh viện đa khoa khu vực, tuyến huyện và các đơn vị trong ngành y tế về việc triển khai nhiệm vụ Phòng chống dịch COVID-19 và tăng cường năng lực Y tế cơ sở năm 2022.

Theo ông Chu Trọng Trang - Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ đầu mùa dịch đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 21.984 ca mắc Covid-19, đứng thứ 30 của cả nước. Trung bình số ca mắc trong 12 ngày qua là 672.0 ca/ngày, 136 ca cộng đồng/ngày. Số ca mắc tăng hơn gấp đôi so với trước Tết. Đặc biệt là từ ngày 6/2 đến nay, có những ngày Nghệ An có số ca mắc trên 2.500 ca.

TP Vinh vẫn là đơn vị dẫn đầu số ca mắc trong những ngày vừa qua. Cụ thể, các địa phương có số ca mắc cao trong 12 ngày qua là: TP Vinh 1.669, Nghi Lộc 906, Diễn Châu 758, Yên Thành 735, Quỳnh Lưu 648 và Đô Lương 567.

Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác chống dịch trong những ngày Tết. Ảnh: T.T Theo lãnh đạo CDC Nghệ An, số ca mắc trên địa bàn tỉnh trong mấy ngày qua tăng cao là do một số yếu tố chủ quan và khách quan. Thứ nhất là do trong thời gian qua người dân Nghệ An từ các tỉnh khác về ăn tết tương đối đông, kèm theo số ca mắc COVID cũng nhiều dẫn đến lây nhiễm trong gia đình, người thân. Trong những ngày tết, người dân đi thăm hỏi, chúc tụng, lễ tết nhiều, đặc biệt là các lễ hội tập trung đông người là nguyên nhân lớn gây nên tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng .



Ngoài ra, trong những ngày tết, người dân không khai báo và không đi khám nên những ngày cuối kỳ nghỉ tết số lượng người có nguy cơ, biểu hiện lâm sàng mới đi test. Hơn nữa, để chuẩn bị đi làm dịp đầu năm, một số cơ quan, nhà máy yêu cầu nhân viên đi test trước khi đến công sở dẫn đến số lượng F0 tăng đột biến trong những ngày qua. Một phần nữa người dân chủ quan do đã tiêm đủ 2 liều vắc-xin nên không tuân thủ công tác phòng chống dịch cũng như thực hiện tốt 5K.

“Việc cách ly điều trị F0 tại nhà cũng có thể là một nguyên nhân lây nhiễm khi quá trình thực hiện cách ly không đúng quy trình, cơ sở vật chất của gia đình không đảm bảo quy định. Trong khi, công tác truyền thông trong những ngày qua có phần hạn chế, bị lấn át bởi các kênh truyền thông ngày Tết”, ông Trang nói.

Giám đốc Sở Y tế kết luận tại hội nghị. Ảnh: Tiến Hùng Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Dương Đình Chỉnh đánh giá cao sự vào cuộc một cách tích cực và chủ động trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tiêm chủng vắc-xin cũng như phát triển y tế cơ sở của các đơn vị y tế trong ngành.



Tuy nhiên, người đứng đầu ngành y tế Nghệ An cho rằng, bên cạnh các kết quả đã đạt được vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục trong công tác cách ly y tế, công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19 và công tác thu dung, theo dõi người mắc COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú. Cùng với đó do tình hình dịch diễn biến phức tạp nên có lúc, có đơn vị còn chưa quan tâm đúng mức đối với công tác phát triển chuyên môn kỹ thuật tại tuyến huyện.

Về công tác phòng chống dịch COVID-19, PGS-TS Dương Đình Chỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động tham mưu UBND cấp huyện căn cứ tình hình diễn biến dịch trên địa bàn, khẩn trương củng cố, bổ sung nhân lực và mở rộng các Trạm Y tế lưu động tại các xã/phương/thị trấn để hướng tới triển khai chăm sóc, theo dõi sức khỏe F1 và bệnh nhân COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú.

Tổ chức xét nghiệm, sử dụng sinh phẩm xét nghiệm sàng lọc theo đúng đối tượng nguy cơ quy định của Bộ Y tế. Các cơ sở khám chữa bệnh công lập không thực hiện thu phí test nhanh mẫu gộp đối với người dân có nhu cầu. Rà soát bổ sung đầy đủ vật tư, hóa chất, trang thiết bị đảm bảo đáp ứng nhu cầu chống dịch khi xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Các bệnh nhân được điều trị khỏi tại Trạm y tế lưu động đầu tiên ở Nghệ An. Ảnh: CTV Ông Chỉnh cũng yêu cầu phải chủ động phương án mở rộng năng lực thu dung, điều trị của các cơ sở y tế trên địa bàn để thực hiện hiệu quả công tác khám, chữa bệnh thông thường và điều trị, hồi sức tích cực COVID-19, đặc biệt là các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 tuyến huyện. Đảm bảo đủ lượng oxy y tế; có phương án dự trữ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu, sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác điều trị, cấp cứu.



Về công tác tiêm chủng vắc- xin COVID-19, lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu các đơn vị phải chủ động tham mưu Ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng COVID-19 cấp huyện để huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc triển khai chiến dịch tiêm chủng; Như rà soát đối tượng tiêm chủng, vận động đối tượng tiêm và hỗ trợ ngành y tế trong triển khai thực hiện. Thường xuyên bố trí các điểm tiêm chủng tại các điểm tiêm tuyến y tế cơ sở tổ chức tiêm cho người dân; Bố trí các đội tiêm lưu động để tiêm tại nhà cho các đối tượng già yếu, đi lại khó khăn, tàn tật... Các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên có trách nhiệm tiếp nhận các trường hợp có chỉ định tiêm tại các cơ sở khám chữa bệnh từ các điểm tiêm lưu động và các điểm tiêm tuyến y tế cơ sở để triển khai tiêm ngay trong đợt tiêm chủng….

Ngoài ra, cũng phải tăng cường công tác truyền thông với nhiều hình thức, phương tiện, đặc biệt phát huy tối đa hiệu quả hệ thống truyền thanh xã/phường nhằm cung cấp cho cộng đồng, người dân trên địa bàn về phòng, chống dịch bệnh; nâng cao ý thức của người dân về việc tiêm đủ vắc xin, xét nghiệm, cách ly, điều trị, nhất là thực hiện nghiêm 5K trong phòng, chống dịch COVID-19.

Về công tác Y tế cơ sở, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải nâng cao tinh thần cảnh giác cao độ trong phòng chống dịch COVID – 19 tại cơ sở khám chữa bệnh. Thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến tuyến y tế cơ sở. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ chuyên môn tại tuyến huyện, chuyển giao dịch vụ kỹ thuật cho tuyến dưới trên cơ sở Đề án Bệnh viện vệ tinh đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục tăng cường triển khai các hoạt động xây dựng cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp, quản lý chất lượng trong bệnh viện; Cập nhật, cải thiện quy trình chuyên môn kỹ thuật, phác đồ điều trị đã xây dựng tại đơn vị. Nâng cao chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người bệnh và nhân dân đối với cơ sở khám chữa bệnh. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ ứng dụng Công nghệ thông tin trong các bệnh viện; hoàn thiện mô hình bệnh viện thông minh tại các đơn vị.

Trong khi đó, các Trung tâm Y tế tuyến huyện có trách nhiệm tiếp tục chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh chung (đặc biệt dịch COVID-19); không để dịch lớn xảy ra; khống chế các bệnh truyền nhiễm, kiểm soát tốt các bệnh mới nổi…