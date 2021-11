Nghệ An: Mở rộng cách ly trường hợp F1 tại nơi cư trú

Điều này sẽ làm giảm áp lực lên cả hệ thống chống dịch, giảm chi ngân sách và tránh được tình trạng lây nhiễm chéo.

Cách ly nhiều F1 tại nơi cư trú



Đã mấy ngày nay, gia đình ông Hoàng Minh Tâm, ở xóm Đức Thành, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc “cửa đóng, then cài”. Có trường hợp F1 cách ly tại nhà nên người trong gia đình không ra khỏi cổng. Gia đình còn tự nguyện lấy khóa khóa chặt cổng, giao chìa khóa cho Tổ Covid cộng đồng của xóm bảo quản. Tổ Covid cộng đồng chỉ mở khi F1 và mọi người trong nhà âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 14 ngày tới.

Cách ly trường hợp F1 tại nơi cư trú theo tổ liên gia, hộ gia đình ở xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Thanh Sơn Được cách ly ngay tại nhà, mọi người trong gia đình ông Tâm đều rất thoải mái về mặt tâm lý và cho biết: Ở nhà, lương thực thực phẩm đầy đủ, lại có điều kiện theo dõi, quan tâm sức khỏe lẫn nhau hơn. Lương thực có hết thì có người thân, tổ Covid cộng đồng tiếp ứng. Nếu ai có biểu hiện bất thường về sức khỏe thì gia đình cũng đã có sẵn số điện thoại đường dây nóng của xã, của trạm y tế để gọi ngay. Gia đình rất yên tâm!



Ở xã Nghi Hoa, không riêng gì gia đình ông Hoàng Minh Tâm có trường hợp F1 cách ly tại nơi cư trú mà còn có 260 gia đình khác cũng đang thực hiện tương tự… Nghi Hoa đang là một trong những tâm dịch của huyện Nghi Lộc; cùng với 3 xã, thì Nghi Phương, Nghi Diên và thị trấn Quán Hành được thông báo cấp độ 4. Tính từ ngày 4/11 đến nay, toàn xã đã có 6/8 xóm có ca nhiễm, với 51 trường hợp mắc Covid-19, cùng 360 trường hợp F1.

Tổ Covid cộng đồng dán thông báo cách ly tại nhà. Ảnh tư liệu

Thực hiện cách ly y tế cho các trường hợp F1, Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch Covid-19 xã căn cứ kết quả điều tra truy vết của cơ quan công an và y tế để phân loại đối tượng. Những trường hợp F1 nguy cơ lây nhiễm rất cao thì được cho cách ly tập trung tại Khu cách ly huyện đội cũ, Nhà học Giáo lý Giáo xứ Trung Hậu và trường mầm non. Trường hợp nguy cơ thấp hơn thì được cho cách ly tại nhà. Hiện nay toàn xã đang có 261 trường hợp F1 được cho cách ly tại nơi lưu trú.

Với những trường hợp F1 cách ly tại nơi cư trú, UBND xã đã ra quyết định đối với từng trường hợp cụ thể; yêu cầu chủ hộ và các thành viên trong gia đình viết giấy cam kết với các nội dung: Đảm bảo cơ sở vật chất; thực hiện vệ sinh khử khuẩn; theo dõi nhắc nhở người cách ly đảm bảo yêu cầu cách ly; không tiếp xúc gần với người cách ly; không cho người khác vào nhà trong thời gian cách ly; báo cho cán bộ y tế khi người cách ly rời khỏi nhà và có các biểu hiện bất thường về sức khỏe; tự theo dõi sức khỏe; phối hợp với cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2; hạn chế tiếp xúc người khác… Bác sĩ Nguyễn Văn Truyền - Trưởng Trạm Y tế xã Nghi Hoa - Nghi Lộc

Sau khi phát hiện các ca bệnh Covid-19, Nghi Lộc đã triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống và dập dịch như tăng cường công tác truyền thông; tổ chức khoanh vùng cách ly và lập chốt kiểm kiểm tra… Ảnh tư liệu: Khánh Sơn

Ông Đặng Thọ Thiệu - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Hoa cho biết thêm: Để đảm bảo việc cách ly tại nơi cư trú được thực hiện tốt, xã Nghi Hoa cũng đã thực hiện gắn biển “Gia đình có người đang cách ly tại nhà” treo trước cổng để mọi người biết, tránh tiếp xúc; thông báo trên hệ thống phát thanh nội xã, nội xóm về những gia đình có người cách ly; thành viên Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 xã và Tổ Covid cộng đồng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc cách ly của gia đình, trường hợp F1 mỗi ngày 2 lần; tổ chức cho cán bộ y tế đến tận nhà lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 theo quy định cho các gia đình có người cách ly.

Tương tự xã Nghi Hoa, Nghi Phương cũng đang là một tâm dịch của huyện Nghi Lộc với 21 ca mắc Covid-19, 310 trường hợp F1. Hiện tại xã đang thực hiện cách ly 18 trường hợp F1 tại trường mầm non và 292 trường hợp cách ly tại nơi cư trú. Theo ông Hoàng Trung Thông - Chủ tịch UBND xã Nghi Phương: Việc cách ly tại nơi cư trú diễn ra rất thuận lợi bởi sự tiện nghi; đảm bảo các điều kiện phòng dịch; hạn chế được sự đi lại của các trường hợp F1… Người dân cũng rất hoan nghênh chủ trương cách ly này.

Hiệu quả hơn và an toàn hơn

Theo bác sĩ Lê Doãn Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghi Lộc: Chủ trương cách ly F1 tại nơi cư trú được huyện Nghi Lộc bắt đầu thực hiện từ tháng 10/2021, với các trường hợp F1 ở xã Nghi Thái. Qua nghiên cứu mô hình các tỉnh, thành ở phía Nam, Trung tâm Y tế huyện đã đề xuất phương án cách ly F1 tại nơi cư trú nhằm giải quyết bài toán thực tế số lượng công dân về từ các tỉnh phía Nam lớn, người liên quan ca nhiễm đông, trong khi cơ sở cách ly tập trung ở huyện rất hạn chế, thiếu các cơ sở vật chất cần thiết.

Huyện Nghi Lộc đã thông báo dịch cấp độ 4 với các xã Nghi Hoa, Nghi Diên, Nghi Phương và thị trấn Quán Hành; triển khai cách ly trên 1.670 F1; xét nghiệm cộng đồng cho trên 12.000 người dân. Ảnh tư liệu: Khánh Sơn

Qua điều tra, truy vết, toàn huyện Nghi Lộc có 1.670 trường hợp F1 (tính đến chiều ngày 13/11). Tuy nhiên không phải trường hợp F1 nào cũng được cách ly tại nơi trú. Trước khi quyết định, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 các xã, thị sẽ phối hợp cùng cơ quan y tế khảo sát, đánh giá điều kiện thực tế các hộ gia đình có đảm bảo an toàn hay không. Điều kiện nhà ở cho phép thì sẽ cách ly theo hộ gia đình, hoặc theo tổ liên gia (các F1 ở trong 1 xóm, 1 tổ sẽ cùng cách ly tại 1 nhà). Hiện nay, đã có hơn một nửa số trường hợp F1 đã được cách ly tại nơi cư trú.

Việc thực hiện cách ly trường hợp F1 tại nơi cư trú đã làm giảm áp lực rất nhiều cho địa phương, giảm kinh phí phải chi và đặc biệt môi trường tách biệt ở từng hộ gia đình sẽ hạn chế được tình trạng lây nhiễm chéo có thể xảy ra… Bà Trần Thị Anh Tuyết - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc Bên cạnh những thuận lợi, việc thực hiện cách ly F1 tại nhà theo tổ liên gia, hộ gia đình vẫn còn những tồn tại, khó khăn: Thứ nhất, việc cách ly này phụ thuộc lớn vào ý thức phòng, chống dịch Covid-19 của trường hợp F1 (thực tế xã Nghi Phương đã phải xử phạt 1 số trường hợp đã có quyết định cách ly tại nơi cư trú nhưng vẫn ra ngoài). Thứ hai, phụ thuộc vào nhận thức của người trong gia đình có trường hợp F1 cách ly tại nhà. Mọi người trong nhà cần phải thực hiện tốt khuyến cáo 5K và giữ khoảng cách với trường hợp F1.

Những gia đình cách ly yên tâm hơn khi được cung ứng đầy đủ các mặt hàng thiết yếu. Ảnh tư liệu: Thanh Phúc

Và cuối cùng, lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 phải vất vả hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19, Tổ Covid cộng đồng tại các địa phương phải tăng thêm nhân lực tiếp ứng nhu cầu lương thực thực phẩm cho người dân; bố trí nhiều thời gian, công sức để giám sát, kiểm tra. Lực lượng cán bộ y tế cơ sở phải đi đến tận từng hộ gia đình để lấy mẫu xét nghiệm, trong khi vẫn phải thực hiện các nhiệm vụ khác như chăm sóc sức khỏe người dân, tiêm vắc-xin phòng Covid-19...

Ở Nghệ An, trước đó, các địa phương như Anh Sơn, Cửa Lò, Quỳ Châu… cũng đã thực hiện cách ly trường hợp F1 tại nơi cư trú theo tổ liên gia, hộ gia đình. Tuy nhiên tính đến nay, Nghi Lộc đang là địa phương áp dụng rộng rãi với quy mô lớn mô hình này. Từ bài học, kinh nghiệm của Nghi Lộc, UBND tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo Sở Y tế Nghệ An xây dựng phương án, hướng dẫn cách ly tại nhà để áp dụng rộng rãi trong toàn tỉnh.

Các gia đình có người cách ly tại nhà đều được dán biển thông báo trước cửa. Ảnh tư liệu: HT

Để giải quyết những khó khăn, tồn tại của mô hình cách ly F1 tại nơi cư trú theo tổ liên gia, hộ gia đình, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rõ: Các địa phương phải ưu tiên, tập trung kêu gọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch; cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều kênh nhằm nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân; tăng cường củng cố, có hình thức động viên để Tổ Covid cộng đồng hoạt động ngày càng hiệu quả… có như vậy, việc cách ly F1 theo mô hình liên gia mới được mở rộng, hiệu quả hơn và an toàn hơn.