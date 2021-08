Nghệ An mở thêm 6 khu cách ly tập trung

Ngày 24/8, UBND tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch tổ chức các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Quyết định được đưa ra theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Theo đó, tỉnh Nghệ An sẽ mở 6 khu vực cách ly tập trung, với khả năng tiếp nhận 1.270 công dân, giao cho từng cơ quan, đơn vị đảm nhiệm.

Cụ thể, tại Trung đoàn 764 (địa chỉ số 160, đường Tuệ Tĩnh, TP Vinh), dự kiến cách ly 250 người, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhiệm; Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mai cơ sở 2 (phường Nghi Thu, TX Cửa Lò), dự kiến cách ly 300 người, do UBND thị xã Cửa Lò đảm nhiệm; Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Miền Trung (xã Nghi Liên, TP Vinh), dự kiến cách ly 200 người, do UBND huyện Nghi Lộc đảm nhiệm.

Trường Cao đẳng Du lịch và Thương mại cơ sở 2 ở thị xã Cửa Lò. Ảnh: PV

Trụ sở UBND xã Nghĩa Hòa cũ (phường Long Sơn, thị xã Thái Hòa), dự kiến cách ly 120 người, do UBND thị xã Thái Hòa đảm nhiệm; Sở Chỉ huy Vườn Quốc gia Pù Mát (xã Chi Khê, Con Cuông), dự kiến cách ly 200 người do UBND huyện Con Cuông đảm nhiệm; Trường Trung cấp nghề Miền núi (thị trấn Con Cuông), dự kiến cách ly được 200 người, do UBND huyện Con Cuông đảm nhiệm.

UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức kiểm tra, chỉ đạo củng cố, sửa chữa hệ thống điện nước, công trình vệ sinh, chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất thiết yếu, sẵn sàng tiếp nhận công dân về cách ly...

Đến thời điểm hiện tại, Nghệ An đang có hơn 21.000 người phải cách ly tại nhà để phòng dịch Covid-19. Ngoài ra, toàn tỉnh đang cách ly tập trung hơn 13.000 người, phần lớn là từ các tỉnh vùng dịch về và các trường hợp thuộc diện F1./.