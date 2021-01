Nghệ An mong muốn đẩy mạnh hợp tác với UNESCO về lĩnh vực Giáo dục, Khoa học và Văn hóa

Sáng 15/1, UBND tỉnh có buổi làm việc với Đoàn công tác Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) do ông Michael Croft -Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO làm Trưởng đoàn để trao đổi về chiến lược và chương trình hành động trong lĩnh vực văn hóa, khoa học và giáo dục tỉnh Nghệ An.

Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và thành phố Vinh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng Đoàn công tác UNESCO và giới thiệu một số nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của Nghệ An.

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Ngoại vụ đã khái quát qua những kết quả nổi bật và chương trình hành động cũng như những kiến nghị đề xuất của tỉnh Nghệ An trong các lĩnh vực hoạt động của UNESCO. Theo đó, về mặt Giáo dục đã hoàn thiện, phát triển mạng lưới trường lớp phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đáp ứng nhu cầu học tập của người dân.

Toàn tỉnh có 1.568 trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT; có 21 trung tâm GDTX; 6 trường đại học, 9 trường cao đẳng, 13 trường trung cấp, 22 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 23 cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp và 460 trung tâm học tập cộng đồng. Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế liên tục ở tốp dẫn đầu của cả nước. Đặc biệt, ngày 23/9/2020 UNESCO đã công nhận thành phố Vinh trở thành thành viên của Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu.



Về khoa học, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ có tác động tích cực đến sản xuất, đời sống, có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Các lĩnh vực nông nghiệp, y dược, xã hội và nhân văn, kỹ thuật và công nghệ, khoa học tự nhiên đều đạt được những thành tựu quan trọng.

Về Văn hóa, đã kiểm kê được 960 di sản, trong đó 7 di sản được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, có 65 người được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú. Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án về di sản văn hóa phi vật thể, duy trì và phát huy tốt việc thực hành di sản. Đến nay, dân ca Ví, Giặm đang được thực hành ở 21 huyện, thành, thị, với hơn 100 CLB và tổng số hơn 2.000 thành viên.

Ông Michael Croft - Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam mong muốn thực hiện vai trò kết nối, mở rộng hợp tác với các bên liên quan để phát huy sức sáng tạo trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa. Ảnh: Công Kiên Tính đến năm 2018, toàn tỉnh có 2.602 di tích - danh thắng, trong đó 449 di tích đã được xếp hạng các cấp, gồm 5 di tích quốc gia đặc biệt, 143 di tích cấp quốc gia, 302 di tích cấp tỉnh. Gần 50 nghìn di vật, cổ vật, trong đó có 3 bảo vật quốc gia đang được bảo quản, phát huy giá trị tại các bảo tàng.



Đồng chí cũng thông báo về Chiến lược và chương trình hành động, trong đó mục tiêu là phát triển giáo dục bền vững với quy mô hợp lý; có đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất đạt chuẩn; cơ chế, chính sách tiến bộ; chất lượng giáo dục, đào tạo dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ, thuộc tốp đầu cả nước; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước, hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ gắn với ứng dụng thực tiễn, gắn với doanh nghiệp, tạo được một số sản phẩm hàng hóa có chất lượng tốt, khối lượng lớn và thương hiệu mạnh từ KH&CN.

Tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, phục vụ giáo dục truyền thống gắn với phát triển du lịch theo quy hoạch hệ thống di tích tỉnh Nghệ An đến năm 2030, định hướng đến 2050. Ưu tiên xây dựng các đề án, chương trình bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các bảo tàng, di tích, phòng truyền thống...

Mong muốn xem Nghệ An là một điểm đến

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ông Michael Croft cho rằng Nghệ An là một Việt Nam thu nhỏ, có nền văn hóa đặc sắc, đại diện cho văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, ông Michael Croft rất xúc động khi được đến thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - danh nhân văn hóa thế giới. Điều đó giúp ông hiểu rõ hơn về truyền thống, bản sắc văn hóa của Nghệ An và Việt Nam và mong muốn Nghệ An xem UNESCO như một người bạn.

Ông Michael Croft đã trao Thư chứng nhận thành phố học tập cho đại diện lãnh đạo thành phố Vinh. Ảnh: Công Kiên Qua đó, ông Michael Croft mong muốn thực hiện vai trò kết nối, mở rộng hợp tác với các bên liên quan để phát huy sức sáng tạo trên các lĩnh vực giáo dục, khoa học và văn hóa, chung tay giải quyết những thách thức, tạo hiệu quả sâu rộng đối với sự phát triển xã hội.



Trong thời gian tới cần phối hợp tổ chức các hội thảo để cùng nhau tìm giải pháp gáo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xây dựng các dự án hợp tác và hỗ trợ phát triển...

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng quà cho Đoàn công tác Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO). Ảnh: Công Kiên Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Bùi Đình Long cảm ơn Đoàn công tác của UNESCO đã quan tâm, giúp đỡ Nghệ An và mong muốn thời gian tới tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác và giúp đỡ của UNESCO trên các lĩnh vực để góp phần phát triển bền vững. Mong muốn UNESCO xem Nghệ An là một điểm đến, hỗ trợ công tác bảo tồn di sản, phát triển khoa học và giáo dục, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển du du lịch... Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và đại diện các sở, ban, ngành và thành phố Vinh chụp ảnh lưu niệm với các thành viên Đoàn công tác Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO). Ảnh: Công Kiên

Dịp này, ông Michael Croft đã trao Thư chứng nhận thành phố học tập cho đại diện lãnh đạo thành phố Vinh./.