Nghệ An: Một nhân viên trường học bị bắt vì dâm ô nữ sinh lớp 9

Sáng 13/11, Thượng tá Cao Văn Tám - Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết, đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, gửi Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp để khởi tố bị can đối với Nguyễn Tiến Nhân (50 tuổi, trú xã Nam Trung), về tội "Dâm ô trẻ em". Trước khi bị bắt, Nhân đang là nhân viên thiết bị của Trường THPT Nam Đàn 2.

Nạn nhân trong vụ án là một nữ sinh đang học lớp 9. Theo lời kể của nạn nhân, chiều 7/11, em đang nấu ăn trong nhà thì ông Nhân đến. Trước đó, ông Nhân đang uống rượu bên nhà hàng xóm của em. "Ông ta hỏi bố em đi đâu. Sau khi biết em ở nhà một mình thì đưa ra tờ 200.000 bảo là quà 20/10 bây giờ mới có dịp tặng cho em", nữ sinh 15 tuổi kể với phóng viên Báo Nghệ An.

Cũng theo nạn nhân thì sau đó dù em một mực từ chối nhận tiền nhưng ông Nhân vẫn cố nhét vào người. "Sau đó thì ông ấy bắt đầu sờ soạng khắp người em. Bảo là có tính cảm với em từ lâu rồi. Ông ấy còn hỏi em cao bao nhiêu. Thấy em nói em không biết thì bắt đầu dùng gang tay để đo cho em từ dưới lên...", nữ sinh với dáng người nhỏ thó kể. Sau đó, bé gái này vùng vẫy, thoát được ra ngoài. Đúng lúc này, cậu em trai 11 tuổi cũng đi chơi về, thấy vậy nên chạy đi gọi bố về.

Làm việc với bố nạn nhân, ông Nhân thừa nhận hành vi và cho rằng do uống rượu quá say, đồng thời mong gia đình tha thứ. Tuy nhiên, vụ việc sau đó được trình báo lên công an. Ngay trong ngày 7/11, Công an huyện Nam Đàn đã tạm giữ ông Nguyễn Tiến Nhân để lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Trước khi bị bắt, ông Nhân là nhân viên Trường THPT Nam Đàn 2. Ảnh: Tiến Hùng Ông Hồ Quốc Việt - Hiệu trưởng Trường THPT Nam Đàn 2 cho biết, ông Nhân trước đây là kế toán của nhà trường, tuy nhiên, năm 2015 có sai phạm về tài chính nên bị kỷ luật, chuyển qua làm nhân viên thiết bị và giám thị. Ông Nhân không có vợ, tuy nhiên, những năm gần đây sống như vợ chồng với một người phụ nữ trú cùng xã.



Về thông tin ông Nhân từng có nhiều hành vi tương tự với các nữ sinh trong trường, vị hiệu trưởng cho biết, ông chưa từng nhận được phản ánh. "Từ khi tôi về trường từ năm 2015, chưa nhận được phản ánh nào. Tuy nhiên, anh Nhân tính tình cũng rất thanh niên, nên cũng hay trêu đùa các em nữ. Còn việc sàm sỡ, sờ soạng thì chưa nhận được phản ánh từ các em", ông Việt nói.