Nghệ An: Năm 2019, giá trị nuôi trồng thủy sản đạt 3.200 tỷ đồng

Báo cáo của Chi cục Thủy sản cho biết, năm 2019, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 21.500 ha, bằng 102,38% kế hoạch và bằng 100,62% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích nuôi nước ngọt đạt 18.960 ha, nuôi mặn lợ đạt 2.540 ha.

Sáng 23/12, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị tổng kết nuôi trồng thủy sản năm 2019 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2020 trên địa bàn Nghệ An. Đồng chí Trần Hữu Tiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì. Ảnh: Xuân Hoàng

Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 55.325 tấn, bằng 106,39% kế hoạch và bằng 104,46% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó sản lượng nuôi nước ngọt đạt 43.581 tấn; sản lượng nuôi mặn lợ đạt 11.744 tấn.

Sản xuất tôm giống ước đạt 2.253 triệu con, bằng 161,93% kế hoạch. Sản xuất cá giống các loại ước đạt 774 triệu con, sản xuất cua giống đạt trên 24 triệu con và 2,5 tỷ ngao giống. Giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 3.200 tỷ đồng, bằng 110,03% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong năm, nhiều hộ trên địa bàn tỉnh nuôi các loại đặc sản: ốc bươu, ếch, lươn, ba ba... và một số loại cá đặc sản. Hiện toàn tỉnh đã có 858 lồng nuôi cá trên diện tích mặt nước lớn, tăng 100 lồng bè so với năm 2019. Đối tượng nuôi lồng bè 50% là các loại cá đặc sản: Lăng, leo, chép giòn, trắm giòn.

Tại hội nghị, một số cá nhân tham gia nuôi trồng thủy sản chia sẻ một số kinh nghiệm nuôi ốc bươu vàng và một số cá đặc sản mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời cho rằng, năm 2019 lĩnh vực sản xuất thủy sản có nhiều vấn đề khó khăn do thời tiết, dịch bệnh...; các đối tượng nuôi, đặc biệt là tôm mặn lợ xảy ra nhiều dịch bệnh. Đề nghị cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra giám sát kinh doanh tôm giống và thức ăn cho tôm.

Tiếp tục tuân thủ quy trình kỹ thuật nuôi, phòng tránh dịch bệnh

Ông Trần Hữu Tiến - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT cho rằng, năm 2019 bệnh đốm trắng xuất hiện và gây thiệt hại lớn hơn so với năm trước. Nguyên nhân, do thời tiết diễn biến phức tạp, một số hộ chăn nuôi tôm chưa tuân thủ nghiêm túc trong công tác khai báo bệnh, dập dịch, khử trùng trước và sau khi bệnh xảy ra. Một số hộ chưa tuân thủ quy trình kỹ thuật nuôi... Bên cạnh đó, mặc dù sản lượng tôm tăng so với năm trước, nhưng giá bán tôm thương phẩm giảm, dẫn đến giá trị giảm.