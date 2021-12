Nghệ An: Năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng hơn 16%

(Baonghean.vn) - Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, các chỉ tiêu tăng trưởng công nghiệp của Nghệ An đều cơ bản đạt, tăng trưởng cao so với cùng kỳ.