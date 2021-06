Nghệ An: Nam thanh niên xách ma túy luôn thủ sẵn dao trên người để chống trả cảnh sát

Khoảng 12 giờ trưa 9/6, Công an thành phố Vinh chủ trì, phối hợp Phòng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Nghi Lộc khám phá Chuyên án 686H, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Lực lượng chức năng kiểm đếm số ma túy. Ảnh: Đức Vũ

Theo đó, tại khu vực khối 4, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, chặn xe ô tô 4 chỗ ngồi, bắt quả tang đối tượng ngồi trong xe là Lầu Bá Của (SN 1991), trú tại xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".



Tại hiện trường lực lượng Công an thu giữ 5 kg ma túy dạng đá. Quá trình phát hiện lực lượng Công an truy đuổi, đối tượng Lầu Bá Của đã chỉ đạo lái xe bỏ chạy khoảng vài trăm mét, lực lượng Công an nhanh chóng khống chế, bắt giữ.

Lầu Bá Của là đối tượng người Mông, nghiện ma túy, thiết lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ huyện Kỳ Sơn về thành phố Vinh để tiêu thụ. Đối tượng thuê xe ô tô, trên đường mang ma túy xuống thành phố Vinh để tiêu thụ thì bị lực lượng Công an mật phục bắt giữ.

Đối tượng Lầu Bá Của. Ảnh: Bình Minh Lãnh đạo Công an thành phố Vinh cho biết: Trước lúc phá án, Công an thành phố đã bố trí theo dõi mọi di biến động của đối tượng, Lầu Bá Của luôn thủ sẵn 1 con dao mẹo để sẵn sàng chống trả lực lượng vây bắt.



Hiện Công an thành phố Vinh đang tạm giữ đối tượng, tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.