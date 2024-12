Nghệ An năm thứ 3 liên tiếp thu ngân sách vượt ngưỡng 20.000 tỷ đồng

Ngân Hạnh - Lâm Tùng - 05/12/2024 09:45

Đó là một trong số những điểm nhấn trong bức tranh kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2024 được đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày tại Kỳ họp thứ 25 HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.