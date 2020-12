Nghệ An nâng cao nhận thức về thực phẩm sạch

Các đồng chí lãnh đạo ngành nông nghiệp chủ trì hội nghị. Ảnh: Phú Hương

Chiều 22/12, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản năm 2020, triển khai kế hoạch thực hiện năm 2021.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An hiện có 1.500 cơ sở buôn bán phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng; số lượng đơn vị sản xuất, cung ứng đầu mối về phân bón cũng như chủng loại thuốc BVTV lưu thông trên thị trường, khối lượng phân bón sử dụng hàng năm trên cây trồng chính rất lớn.

Toàn tỉnh có 305 cơ sở buôn bán thuốc thú y với hơn 1.000 loại thuốc được phép lưu hành.



Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Văn Đệ trao giấy khen cho các tập thể. Ảnh: Phú Hương

Có 7 nhà máy sản xuất và hơn 600 cơ sở buôn bán thức ăn chăn nuôi, số lượng bán ra thị trường trong tỉnh ước tính trên 50.000 tấn/năm, trị giá hàng trăm tỷ đồng. Các cơ sở trên chủ yếu buôn bán nhỏ lẻ.

Toàn tỉnh có khoảng 23.748 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản. Trong đó cấp tỉnh quản lý 2.144 cơ sở; cấp huyện, xã quản lý 21.604 cơ sở, là cơ sở thuộc diện ký cam kết ATTP theo quy định.



Các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhận giấy khen. Ảnh: Phú Hương

Năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tập trung giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản. Tổ chức ký cam kết theo Thông tư 17/2018 cho gần 9.650 cơ sở, đạt 42%; Thực hiện trên 500 cuộc thanh, kiểm tra tại gần 4.700 cơ sở, xử phạt 235 cơ sở với số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Triển khai xây dựng và đánh giá chứng nhận cho 18 mô hình sản xuất an toàn; Hoạt động chế biến và xúc tiến thương mại nông sản có nhiều chuyển biến và đem lại hiệu quả tích cực; xây dựng công nhận được trên 100 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao.Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra một số bất cập còn tồn tại hiện nay. Tình trạng thực phẩm kém chất lượng, không đảm bảo an toàn VSTP vẫn còn; Giết mổ gia súc gia cầm vẫn còn nhiều bất cập; Hoạt động chế biến, bảo quản sau thu hoạch còn nhiều hạn chế…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT nêu rõ: Quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, ATTP nông lâm thủy sản là hoạt động rất quan trọng được ngành ưu tiên tiếp tục thực hiện trong thời gian tới.

Trong năm 2021, cần tập trung các giải pháp, coi phát triển chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn là khâu đột phá để nâng cao hiệu quản quản lý chất lượng, ATTP thuộc lĩnh vực ngành nông nghiệp. Sản xuất ra sản phẩm chất lượng tốt, có thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ; sản phẩm đủ điều kiện để hội nhập, đảm bảo tính cạnh tranh ở các thị trường có sức tiêu thụ lớn, văn minh, tạo thị trường tiêu thụ ổn định.

Thực phẩm sạch đang là ưu tiên lựa chọn của người tiêu dùng. Ảnh: Thu Huyền Phải tập trung nâng cao nhận thức về sản xuất, ATTP cho người sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm; từng bước nâng cao quy mô, chất lượng cơ sở hạ tầng, thiết bị và nhân lực quản lý chất lượng, ATTP trong ngành nông nghiệp...



Dịp này, có 5 tập thể và 10 cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đã được nhận giấy khen của giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2020.