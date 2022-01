Nghệ An nêu các nhiệm vụ để đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công điện về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân 2022.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động giao thông vận tải. Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải tổ chức vận tải hành khách phù hợp, bảo đảm an toàn giao thông và phòng dịch Covid-19; không để tình trạng người dân không có phương tiện vận chuyển về quê trong dịp Tết; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi tăng giá vé trái quy định. Bố trí phương tiện dự phòng để vận chuyển người dân nghỉ Tết và trở lại làm việc, học tập khi cần điều động. Phối hợp với các cơ quan chức năng ứng phó, xử lý khi phát sinh tình huống có người nhiễm Covid-19 tại các đầu mối giao thông và trên phương tiện vận tải công cộng.

CSGT TP Vinh làm nhiệm vụ. Ảnh: Tiến Hùng Sở cũng được giao khắc phục kịp thời các vị trí bị hư hỏng, sạt lở do mưa, lũ gây ra; rà soát bổ sung hệ thống báo hiệu giao thông tại các nút giao thông, các đoạn đường có độ dốc dọc lớn, bán kính đường cong nhỏ, tầm nhìn hạn chế tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông. Chỉ đạo chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an giao thông khi thi công trên đường bộ đang khai thác; khẩn trương hoàn thành việc thi công cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường bộ trọng điểm, đặc biệt là các tuyến, đoạn tuyến đi qua khu đông dân cư; hoàn trả, thu dọn hết vật tư, thiết bị, vật liệu tập kết trên lòng đường trước ngày 23/01/2022. Thực hiện điều tiết, phân luồng giao thông; huy động phương tiện, nhân lực cứu hộ kịp thời giải tỏa khi xảy ra sự cố ùn tắc hoặc tai nạn giao thông, không để ùn tắc giao thông kéo dài trên các tuyến được giao quản lý, đặc biệt là trên các trục đường chính ra vào thành phố Vinh, các tuyến kết nối với các đầu mối giao thông trọng điểm (nhà ga, sân bay, bến cảng...) và khu vực tổ chức Lễ hội Xuân; phối hợp điều tiết, phân luồng giao thông, giải tỏa ùn tắc giao thông khi nhận được đề nghị của cơ quan chức năng.



Sở Giao thông Vận tải còn có nhiệm vụ rà soát, kiểm tra công tác bảo đảm ATGT trên đường bộ đang khai thác; xử lý nghiêm đối với các đơn vị quản lý công trình, các đơn vị thi công có hành vi vi phạm về bảo đảm ATGT theo quy định.

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, rà soát và đề xuất xử lý ngay các bất cập, tồn tại về bảo đảm ATGT tại các bến khách ngang sông, dọc sông, các cầu treo. Đình chỉ hoặc kiến nghị đình chỉ hoạt động đối với các bến thủy nội địa không đủ điều kiện hoạt động, các phương tiện chở người không được đăng ký, đăng kiểm theo quy định. Chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải, xử lý nghiêm các hành vi: Kinh doanh vận tải không đủ điều kiện (xe dù, bến cóc); vi phạm các quy định trong kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải; chở vượt quá số người quy định; nâng giá vé, giá cước vận tải trái quy định; chạy sai hành trình vận tải; đón, trả khách sai quy định; chở hàng vượt quá tải trọng cho phép; không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn khi thi công trên đường bộ đang khai thác; không bảo đảm an toàn giao thông tại các bến khách ngang sông. Tiếp tục niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Sở trên các phương tiện vận tải khách công cộng; bố trí cán bộ trực, tiếp nhận và xử lý thông tin từ đường dây nóng 24/24 giờ trong các ngày cao điểm.

Tăng cường phối hợp với các đơn vị ngành đường sắt, UBND các huyện, thành phố, thị xã có đường sắt đi qua thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ với đường sắt trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Đôn đốc các đơn vị, địa phương thực hiện tốt Quy chế phối hợp bảo đảm trật tự ATGT đường sắt đã ký.

Đối với Công an tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu phải tổ chức đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định pháp luật về TTATGT, thực hiện các quy định phòng dịch Covid-19 đối với lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân. Tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, như: Lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, vi phạm quy định về tốc độ; chở quá tải trọng, quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy. Tăng cường đấu tranh phòng, chống đua xe trái phép và tội phạm trên các tuyến giao thông; cương quyết trấn áp mọi hành vi chống người thi hành công vụ. Kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động hàng không, đường sắt; công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa; xử lý vi phạm về điều kiện hoạt động của bến, cảng thủy nội địa, phương tiện và người lái phương tiện thủy nội địa...

Trong khi đó, Sở Y tế được giao chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh trong toàn tỉnh có phương án bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và máu để đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu thiệt hại về người khi xảy ra tai nạn giao thông.

UBND các huyện, thành, thị được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức khảo sát, nghiên cứu, bố trí các điểm bán chậu hoa, cây cảnh phục vụ nhu cầu mua sắm Tết của người dân trên địa bàn, bảo đảm các yêu cầu về trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị... Xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ, vỉa hè, lòng, lề đường để họp chợ, kinh doanh buôn bán, đổ rác đặc biệt trong các dịp Lễ, Tết; tăng cường công tác giải tỏa hành lang, chống tái lấn chiếm trên các tuyến đường. Bổ sung hệ thống sơn vạch kẻ đường, vạch dừng, đỗ xe, vạch dành cho người đi bộ trên các tuyến giao thông.

Kiểm tra, rà soát và xử lý ngay các bất cập, tồn tại về bảo đảm ATGT tại các bến khách ngang sông, dọc sông, các cầu treo. Đình chỉ hoạt động đối với các bến thủy nội địa không đủ điều kiện hoạt động, các phương tiện chở người không được đăng ký, đăng kiểm theo quy định.

Đối với các địa phương có bến đò hoạt động, phải sửa chữa đường lên xuống bến đảm bảo thuận lợi, an toàn; thường xuyên kiểm tra để ngăn chặn tình trạng chở quá số người quy định tại các bến đò trọng điểm; bổ sung các thiết bị cứu sinh, giám sát việc sử dụng thiết bị cứu sinh khi đi đò, kể cả tại các điểm du lịch có sử dụng phương tiện thủy nội địa.

UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Cục quản lý đường bộ II chỉ đạo các đơn vị liên quan xử lý dứt điểm các điểm, vị trí bị sạt lở, hư hỏng trên các tuyến đường do Cục quản lý; chỉ đạo lực lượng Thanh tra đường bộ tăng cường kiểm soát tải trọng xe theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các đơn vị thi công, đơn vị quản lý, khai thác các tuyến quốc lộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định về bảo đảm ATGT trên đường bộ đang khai thác. Rà soát bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho nhân dân vui Xuân đón Tết. Có phương án tổ chức, điều tiết giao thông hợp lý, linh hoạt tại các trạm thu phí BOT, tuyệt đối không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.