Nghệ An ngày 25/8 nắng nóng, chiều tối có mưa tại một số huyện miền núi

(Baonghean.vn) - Theo dự báo, ngày 25/8, Nghệ An có nắng nóng, đêm và chiều có mưa rào và dông. Đặc biệt tại 1 số huyện miền núi cảnh báo có mưa vừa, dễ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

TIN NHANH CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DO DÒNG CHẢY TỈNH NGHỆ AN

1. Tình hình mưa trong 6 giờ qua:

Trong 6h vừa qua (17h24/8 - 23h/24/8), trên tỉnh Nghệ An đã có mưa, có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động tại các trạm trong 6 giờ qua:

- Huyện Quỳ Châu: Châu Thắng: 76.0mm,

- Huyện Anh Sơn: Hội Sơn: 75.2mm, Mộc Sơn: 57.0mm

- Huyện Tương Dương: Tam Hợp 2: 59.0mm, Tam Quang: 43.8mm

- Huyện Quỳ Hợp: Nam Sơn 1: 49.6mm, Châu Lộc: 32.8mm

2. Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo:

Trong 6 giờ tới, trên tỉnh Nghệ An tiếp tục mưa vừa. Lượng mưa phổ biến từ 10mm đến 30mm, có nơi trên 30mm.

3. Cảnh báo nguy cơ:

Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các khu dân cư, ngập úng vùng trũng thấp tại các xã thuộc các huyện: Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Anh Sơn, Tương Dương. Cần lưu ý các xã thuộc các huyện sau:

- Huyện Quỳ Châu: xã Châu Thắng

- Huyện Anh Sơn: xã Hội Sơn, xã Mộc Sơn

- Huyện Tương Dương: xã Tam Hợp, xã Tam Quang, xã Yên Tĩnh

- Huyện Quỳ Hợp: xã Nam Sơn, xã Châu Lộc

Ngoài ra cần đề phòng nguy cơ ngập úng cục bộ vùng trũng thấp tại huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu.

4. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

DỰ BÁO THỜI TIẾT TRÊN ĐẤT LIỀN TỈNH NGHỆ AN NGÀY 25/08/2023

* Khu vực đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2 - cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 - 36oC

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực trung du và vùng núi.

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Ngày nắng nóng. Chiều có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ : 25 - 36oC.

- Độ ẩm : 80 – 90%

* Khu vực Thành phố Vinh

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông. Ngày nắng nóng. Gió nam đến đông nam cấp 2 – cấp 3.

- Nhiệt độ : 28 - 36oC.

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Ngày trời nắng. Gió nam đến đông nam cấp 3.

- Nhiệt độ : 27 - 34oC.

- Độ ẩm : 85 - 90%

* 48 giờ tới: Rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, hội tụ gió trên cao hoạt động yếu dần nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, đêm và chiều có mưa, mưa rào và dông rải rác (tập trung chủ yếu ở trung du và vùng núi), ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2 - cấp 3.

* Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.