Nghệ An: Ngày hội giao, nhận quân diễn ra trang trọng, thực hiện tốt '5K'

TX. Thái Hòa:

Lễ giao quân năm nay diễn ra tại trụ sở Ban CHQS thị xã Thái Hòa, với phương châm nghiêm túc, nhanh gọn, đảm bảo an toàn trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Đơn vị nhận quân và Ban CHQS thị xã tặng quà các tân binh. Ảnh: Hoàng Long

Đợt này, thị xã Thái Hòa có 71 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, 7 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dan, 7 thanh niên dự phòng, đảm bảo 100% chỉ tiêu được giao. Các đơn vị nhận quân gồm: Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, Trung tâm Huấn luyện 334, Tổng cục Kỹ thuật, Công an tỉnh Nghệ An. Các thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ được ưu tiên xét nghiệm sàng lọc Covid-19 miễn phí.