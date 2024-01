Nghệ An nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia

(Baonghean.vn) - Nghệ An hoàn thành việc thành lập chi bộ quân sự cấp xã; Xu hướng mua sản phẩm OCOP Nghệ An làm quà Tết; Tuần tra bảo vệ an ninh biên giới dịp Tết Dương lịch 2024... là những nội dung chính đăng trên baonghean.vn ngày 30/12.