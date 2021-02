Nghệ An: Người dân đổ xô đi mua vàng ngày vía Thần Tài

Theo quan niệm vào ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch, người dân sẽ đi mua vàng về tích trữ trong nhà với hy vọng sẽ làm ăn suôn sẻ cả năm, mua may bán đắt, khi có "vía" Thần Tài thì sẽ đem đến cho gia chủ một năm sung túc bình yên. Để thu hút sự chú ý của khách hàng, năm nay nhiều cửa hàng vàng bạc đã trang trí hình ảnh ông Thần Tài cầm thỏi vàng bắt mắt, thậm chí nhiều cơ sở còn thuê hẳn cả đội múa lân, hóa trang thành ông Thần Tài. Ảnh: Tiến Đông

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nhiều cửa hàng đã huy động 100% nhân lực để có thể tư vấn, bán hàng. Theo ghi nhận, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sức mua của người dân có giảm nhưng không đáng kể. Có những khách hàng không chỉ mua vàng cho mình mà còn mua tặng người thân, gia đình. Ảnh: Tiến Đông

Do cơ bản chỉ mua vàng lấy may nên khách hàng chủ yếu chọn mua các loại nhẫn tròn, dây vàng. Bởi theo một số khách hàng, những loại vàng này có chi phí gia công rẻ hơn so với các loại khác. Nếu họ có nhu cầu bán thì cũng không bị lỗ nhiều. Ảnh: Lâm Tùng