Nghệ An: Nguy cơ lây lan dịch Covid-19 từ dòng người hồi hương đi qua địa bàn

Hỗ trợ người trở từ các tỉnh, thành phía Nam trở về quê, đồng thời làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh Nghệ An đã thành lập Tổ công tác đón công dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về địa phương; tổ chức tiếp nhận công dân Nghệ An , tùy theo đối tượng mà tổ chức cách ly một cách phù hợp. Tỉnh hỗ trợ tiền ăn, chi phí xét nghiệm ở mức tối thiểu cho công dân cách ly tập trung.

Người dân dừng ăn uống tại hàng quán ở huyện Nghi Lộc trên đường hồi hương. Ảnh: Thành Cường

Đối với công dân tỉnh khác đi qua địa bàn, UBND tỉnh Nghệ An giao Công an tỉnh bố trí xe dẫn đường và xe chốt đoàn để hỗ trợ tất cả công dân tiếp tục di chuyển và bàn giao cho tỉnh Thanh Hóa đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự; giao UBND thành phố Vinh bố trí dựng nhà bạt và ghế ngồi đảm bảo tối thiểu là 300 người; chuẩn bị suất ăn nhẹ và nước uống cho tất cả công dân; bố trí khu vệ sinh và đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực cầu Bến Thủy 2.