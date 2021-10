Nghệ An: Nhiều bến xe sôi động trở lại sau khi có quy định mới

(Baonghean.vn) - Sau khi UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về một số biện pháp để "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", hoạt động vận tải hàng hóa và hành khách ở Nghệ An đã sôi động trở lại.