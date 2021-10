Nghệ An: Nhiều địa phương đón học sinh mầm non trở lại trường học

Sáng nay 4/10, có 26 cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã đón học sinh đi học trở lại. Trong ngày đầu tiên trở lại trường các em học sinh, phụ huynh đều mang tâm thế vui vẻ, yên tâm khi đến trường. Các trường học đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tại Trường Mầm non Nghĩa Minh hiện có 185 trẻ theo học với 8 nhóm lớp. Trong ngày đầu tiên đi học hầu hết phụ huynh và học sinh đều thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn trước khi học sinh vào lớp. Đặc biệt, tại các lớp trong giờ học đầu tiên, các em học sinh đã được đội ngũ cán bộ, giáo viên tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe cũng nhưng phòng, chống dịch bệnh như: các bước rửa tay với xà phòng, đeo khẩu trang đúng cách, chủ động giữ khoảng cách khi tiếp xúc với các bạn cùng lớp.

Qua nghi nhận trong ngày đầu tiên tỷ lệ học sinh tới lớp của Trường Mầm non Nghĩa Minh đạt trên 90%. Cô Nguyễn Thị Hòa – Hiệu trưởng Trường Mầm non Nghĩa Minh cho biết: “Để tạo sự an tâm cho phụ huynh, trước khi đón trẻ trở lại trường, trường đã tiến hành dọn vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường… theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Đồng thời trang bị các vật dụng phục vụ cho công tác phòng, chống dịch như thiết bị đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp”.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh đến lớp, trước đó toàn bộ các đơn vị trường học trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trường, lớp học theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế; chuẩn bị nước sát khuẩn; nơi rửa tay bằng nước có xà phòng tại vị trí thuận lợi. Đối với các trường ăn bán trú đã chủ động vệ sinh đồ dùng, dụng cụ nấu ăn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bố trí giãn cách phù hợp. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 theo Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới” của Bộ Y tế và các văn bản chỉ đạo của các cấp trên.

Không chỉ quan tâm việc phòng, chống dịch cho học sinh, các trường mầm non trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn còn tiến hành tập huấn các kiến thức, kỹ năng cơ bản liên quan tới dịch Covid-19 cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong thời gian nghỉ trước đó, nhằm cung cấp kiến thức phòng, chống dịch bệnh và tạo sự an tâm cho phụ huynh khi đưa con em đi học trở lại.

Cô Nguyễn Thị Bình, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Đàn cho biết: “Cùng với việc nâng cao chất lượng giáo dục trẻ, ổn định nền nếp, một trong những vấn đề được ngành Giáo dục huyện Nghĩa Đàn đặc biệt quan tâm sau khi học sinh đi học trở lại, là thực hiện tốt công tác bán trú bảo đảm an toàn bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ".

Nhìn chung, các nhà trường trên địa bàn huyện đều đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 để đón học sinh quay trở lại học. Theo ghi nhận chung, trong ngày học đầu tiên có hơn 92% học sinh bậc mầm non đi học trở lại. Riêng đối với những trẻ chưa đến lớp, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghĩa Đàn đã chỉ đạo các trường tiếp tục liên hệ, tìm hiểu nguyên nhân và động viên phụ huynh đưa trẻ đến trường.

“Trẻ đang ở độ tuổi từ 2-5 tuổi nên ý thức phòng, chống dịch chưa cao. Bởi vậy, chúng tôi phải làm công tác tuyên truyền trước đối với phụ huynh, đồng thời giao nhiệm vụ cho giáo viên đứng lớp phải thường xuyên quan tâm, nhắc nhở các cháu rửa tay sát khuẩn” – cô Hoàng Thị Lan - Hiệu trưởng Trường Mầm non Keng Đu chia sẻ.

Trường Mầm non Na Ngoi 1, xã Na Ngoi (Kỳ Sơn) được sự giúp đỡ của Bộ đội Biên phòng, Công an xã tiến hành đo thân nhiệt, phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn cho học sinh trước khi vào lớp. Ảnh: Đào Thọ

Tại địa bàn xã biên giới Na Ngoi, để công tác đón học sinh được thuận lợi và đảm bảo an toàn, Trường Mầm non Na Ngoi 1 đã phối hợp với Đồn Biên phòng Na Ngoi, Công an xã tổ chức đo thân nhiệt, phát khẩu trang và rửa tay sát khuẩn cho các cháu. Việc làm đó đã tạo sự an tâm cho phụ huynh khi đưa con đến trường trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.