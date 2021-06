Nghệ An: Nhiều địa phương, đơn vị chậm giải ngân đầu tư công

Theo Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, có 5 đơn vị đạt tỷ lệ giải ngân trên 35% gồm: Thanh Chương (58,77%), Tương Dương (57,06%), Diễn Châu (46,39%), Yên Thành (40,4%) và Kỳ Sơn (38,86%).

Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 10% gồm: TX. Hoàng Mai (8,77%), Quỳ Hợp (4,13%), Hưng Nguyên (2,31%), thành phố Vinh (1,14%)... Thậm chí huyện Quỳ Châu và Quế Phong có tỷ lệ 0%...

Công trình nâng cấp Bara Đô Lương và hệ thống mương tưới Thủy lợi Bắc Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Một số ngành làm chủ đầu tư như: Ban Quản lý KKT Đông Nam , Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp chưa giải ngân được đồng nào.

Việc giải ngân chậm chủ yếu do một số nguyên nhân như đang triển khai thủ tục đấu thầu gói thầu mới, vướng giải phóng mặt bằng, quá thời gian thực hiện phải gia hạn tiến độ, điều chỉnh dự án, đang làm thủ tục quyết toán…

Đối với các dự án giải ngân chậm, ông Phan Văn Hoan - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Sở đang có chỉ đạo, đôn đốc yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân.

Liên quan đến đầu tư công 5 tháng đầu năm, hiện các chủ đầu tư đã đã thi công bàn giao đưa vào sử dụng Dự án Nâng cấp, mở rộng QL15A đoạn Km320+700 - Km324+500. Các chủ đầu tư cũng đang tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án: Nâng cấp, mở rộng QL15A; Đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền (giai đoạn 1); Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1); Đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ điểm giao QL46 đến TL535 (Km76 - Km83+500); dự án LRAMP - Hợp phần đường.

Nghệ An cũng đang kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, cam kết giải ngân và bàn giao mặt bằng theo tiến độ chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải đối với Dự án đường bộ cao tốc Bắc -Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Nghệ An; Phối hợp với các chủ đầu tư và bộ, ngành Trung ương để triển khai các dự án: Cảng Cửa Lò, cảng Hàng không Vinh, Cải tạo, nâng cấp công trình thiết yếu tuyến đường sắt Vinh - Hà Nội, Công trình đường sắt tốc độ cao đoạn qua tỉnh Nghệ An; các cầu vượt, đường vùng biên giới, các dự án ODA, các bến xe,…