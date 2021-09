Nghệ An: Nhiều hồ, đập mất an toàn trước mùa mưa lũ

Đập Mục Lục tại xã Thanh Chi (Thanh Chương), lâu nay đảm bảo tưới tiêu cho 50 ha ruộng lúa trên địa bàn, cung cấp nước cho 4 trạm bơm đầu nguồn. Tuy nhiên, do xây dựng từ năm 1988 đến nay nên đập thủy lợi này đã bị xuống cấp, lòng đập bị bồi lắng, chưa khắc phục được. Ảnh: Tiến Đông

Kênh chính của đập Cầu Cau (Thanh Chương), một trong những công trình thủy lợi lớn trên địa bàn, mỗi vụ cung cấp nước tưới cho khoảng 400 ha đất nông nghiệp thuộc các xã Thanh An, Thanh Chi, Thanh Khê. Tuy nhiên, hệ thống kênh chính cũng thường xuyên bị hư hỏng, nhất là vào mùa mưa lũ. Ảnh: Tiến Đông

Tại hồ Khe Cọt, xã Nghĩa Trung (Nghĩa Đàn), do được xây dựng bằng đất đắp nên sau một thời gian dài hoạt động đã thường xuyên bị sạt lở. Ảnh: Văn Trường

Ông Nguyễn Trường Thành - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết: Toàn tỉnh hiện có gần 1.061 hồ chứa nước. Từ năm 2010 đến nay, bằng việc lồng ghép các nguồn vốn, Nghệ An đã nâng cấp được trên 200 hồ chứa ách yếu có quy mô từ 2-3 triệu m3 nước. Số hồ chứa còn lại chưa được nâng cấp chủ yếu do địa phương quản lý đang xuống cấp trầm trọng. Trong ảnh: Tập trung xử lý, khắc phục rò rỉ tại hồ chứa Khe Riệng, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp). Ảnh: Văn Trường