Nghệ An: Nhiều lái xe vi phạm nồng độ cồn trong 4 ngày nghỉ lễ

Theo tổng hợp của Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Nghệ An), trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4- 3/5/2021), toàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 1 người chết, hư hỏng 1 xe ô tô, 1 xe mô tô. So với cùng kỳ năm 2020, không tăng, không giảm.

Hiện trường vụ tai nạn vào khoảng 23 giờ tối 1/5, trên địa bàn xã Nghĩa Xuân (huyện Quỳ Hợp). Ảnh: Hồ Ngọc Trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng CSGT tổ chức 321 ca tuần tra, kiểm soát, với 1.136 lượt CBCS tham gia, qua đó phát hiện lập biên bản hành chính về TTATGT 1.095 trường hợp.



Trong đó, người điều khiển xe ô tô 393 trường hợp (xe khách 70, xe tải 126, xe con 115, xe buýt 19, xe taxi 63); người điều khiển mô tô- xe gắn máy 692 trường hợp; xe máy điện 10 trường hợp. Theo đó, lực lượng chức năng đã tạm giữ 12 xe ô tô, 181 mô tô - xe máy, 10 xe máy điện. Ra quyết định xử phạt 803 trường hợp, chuyển Kho bạc thu phạt 829.750.000 đồng.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh: Đ.C Trong số này, chạy quá tốc độ quy định 192 trường hợp, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông 24 trường hợp, không có GPLX 126 trường hợp, người ngồi trên xe mô tô - xe máy tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm 237 trường hợp, thiết bị an toàn kỹ thuật không đảm bảo 87 trường hợp, xe ô tô chở quá khổ 10 trường hợp, xe ô tô quá tải 8 trường hợp...



Riêng về nồng độ cồn, đã kiểm tra, phát hiện xử lý 73 trường hợp, trong cơ thể có chất ma túy 7 trường hợp.