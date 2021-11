Nghệ An: Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả từ vốn vay ngân hàng chính sách

10 tháng đầu năm nay, mặc dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng tín dụng chính sách tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào thành quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Chi nhánh Nghệ An được Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ghi nhận, đánh giá cao, là 1 trong 15 chi nhánh của cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... Từ nguồn vốn vay NHCSXH, nhiều sản vật mang đặc sản của Nghệ An tiếp tục được đầu tư phát triển; Nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Trong ảnh: Niềm vui của chủ vườn cam Xã Đoài lòng vàng ở Nông trường Bãi Phủ, xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Quang An