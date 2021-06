Nghệ An: Nhiều người bị xử lý vì đăng thông tin về Covid-19 sai sự thật lên Facebook

Ngày 23/6, ông Trần Anh Tuấn - Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An cho biết, qua công tác quản lý thông tin trên không gian mạng và trên báo chí, thời gian qua đơn vị đã phát hiện trên mạng xã hội Facebook và trên báo chí xuất hiện thông tin sai sự thật về dịch Covid-19. Sau khi tiến hành xác minh, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An xác định các thông tin mà một số chủ tài khoản Facebook đăng lên trang Facebook cá nhân và trên báo chí là hoàn toàn sai sự thật.

Đặc biệt, trong số các cá nhân đăng thông tin sai sự thật có 2 trường hợp là phóng viên thường trú trên địa bàn và 1 cá nhân là cán bộ địa phương. Ngày 21/6, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An chủ trì, phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm công nghệ cao (PA05), Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03) Công an tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý vi phạm hành chính đối với các cá nhân này theo đúng quy định của pháp luật.

Một trường hợp ở Nam Đàn bị công an triệu tập vì đăng thông tin công nhân công ty may bị nhiễm Covid-19 lên Facebook. Ảnh: TH "Qua đây đề nghị người sử dụng mạng xã hội Facebook, đặc biệt là phóng viên báo chí và cán bộ công chức ở các địa phương khi đăng các thông tin nói chung và thông tin về dịch Covid-19 nói riêng lên trang Facebook cá nhân cần tuân thủ Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội được ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông", ông Tuấn nói.



Chánh thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cũng đề nghị người dùng mạng xã hội, các phóng viên chỉ đăng những thông tin đã được kiểm chứng từ những cá nhân, đơn vị có thẩm quyền phát ngôn. Hoặc đăng các thông tin về dịch Covid-19 trên cơ sở dẫn lại nguồn tin từ các địa chỉ như: Cổng thông tin điện tử Nghệ An; Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; Báo Nghệ An; Đài Truyền hình Nghệ An; Trang Fanpage “Tin tức phòng, chống Covid – 19 tỉnh Nghệ An” của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh Nghệ An tại địa chỉ https://Facebook.com/sttttna.