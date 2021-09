Nghệ An: Nhiều tuyến đường bị chia cắt do mưa lớn

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, 24h qua, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa, rải rác mưa vừa , có nơi mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 50 - 150mm, có nơi trên 200mm hơn như Hoàng Mai 200.2mm, Sơn Hồng (Hương Sơn) 233mm, ...

Dự báo: Do ảnh hưởng của Dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ, kết hợp với áp cao cận nhiệt đới lấn về phía tây.

Ngày và đêm nay 25/9: Khu vực Bắc Trung Bộ: Có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 -100mm/24h, có nơi trên 120mm/24h.

Tỉnh Nghệ An: Có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến: 50 - 100mm, riêng các huyện Quỳnh Lưu, Tp Vinh, Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành.... có nơi trên 120mm/24h.

Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; Mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở trung du và vùng núi, ngập úng ở các vùng trũng thấp.