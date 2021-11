Nghệ An: Nhiều tuyến đường bị sạt lở sau bão số 8 vẫn chưa thể khắc phục

Kiểm tra điểm sạt lở trên tuyến đường từ Xiêng Thù đi Bảo Thắng ở huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Tiến Đông

Từ ngày 13-19/10/2021, do ảnh hưởng của cơn bão số 8 nên trên địa bàn Nghệ An có mưa vừa đến mưa to, đặc biệt tại các huyện miền núi như Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong, do mưa lớn cộng với địa hình đồi núi dốc nên đã xảy ra tình trạng sạt lở, làm thiệt hại không nhỏ về hạ tầng giao thông.

Tại huyện Kỳ Sơn trong năm 2020 và những tháng đầu năm 2021 liên tục xảy ra tình trạng sạt lở công trình giao thông. Đặc biệt, do ảnh hưởng của cơn bão số 8 mưa kéo dài, làm đất, đá bị vỡ kết cấu gây sạt lở taluy âm, taluy dương tại nhiều tuyến đường. Trong đó, nặng nề nhất là các tuyến đường giao thông Chiêu Lưu - Bảo Thắng thuộc địa phận bản Lưu Hòa; La Ngan xã Chiêu Lưu.