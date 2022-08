Nghệ An: Nhiều tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng

Hải An

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Nghệ An đã chú trọng nâng cấp, sửa chữa được nhiều tuyến đường giao thông trọng yếu. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn có khá nhiều tuyến giao thông tỉnh lộ, liên xã xuống cấp, làm ảnh hưởng đến lưu thông, đi lại của người dân.

Đơn cử như tuyến Tỉnh lộ 538 (đoạn giao nối Quốc lộ 48D) vào các xã Tân Thắng, Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu. Đây vốn là tuyến đường nguyên liệu dứa thuộc cấp huyện quản lý, từ năm 2017 được nâng cấp lên Tỉnh lộ 538. Ông Trần Minh Chiến - một người dân địa phương chia sẻ: “Tuyến đường hiện nay bị hỏng nặng, đi lại rất khó khăn, trời nắng thì bụi mịt mù, mưa có nhiều vị trí đường bùn nhão nhoét”.

Theo quan sát, cả tuyến đường kéo dài đầy rẫy "ổ voi, ổ gà", gập ghềnh, lún sụt, tạo nên những cái “bẫy” trên đường làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Ông Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch UBND Xã Tân Thắng cho biết: Nguyên nhân tuyến đường này hư hỏng chủ yếu do xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng lưu thông nhiều. Tuyến đường này xuống cấp, các phương tiện vận tải đi lại vất vả, khiến việc thu mua nông sản cho người dân gặp không ít khó khăn.

Cũng chung tình cảnh, tuyến đường giao thông nối từ Quốc lộ 7 vào bản Nhân Tài Già Giang thuộc xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn mấy năm qua cũng xuống cấp nặng. Riêng đoạn qua xã Cẩm Sơn hư hỏng nghiêm trọng, mặt đường bong tróc khắp nơi, đá lổn nhổn.

Bà Trần Thị Minh ở xóm Cẩm Lợi, xã Cẩm Sơn bức xúc: “Vào mùa thu hoạch keo, người dân thường bị tư thương ép giá do tuyến đường đi lại quá khó khăn”. Đại diện UBND xã Cẩm Sơn cho biết thêm: Tuyến đường này đi qua xã Cẩm Sơn với chiều dài trên 5 km, từ khi có 2 mỏ đá ở khu vực này hoạt động thì tuyến đường này hư hỏng nặng thêm.

Qua tìm hiểu được biết, tuyến đường Nhân Tài Già Giang là tuyến đường liên xã đi qua các xã Long Sơn, Lĩnh Sơn, Phúc Sơn, Long Sơn, Cẩm Sơn... có ý nghĩa chiến lược trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện Anh Sơn, nhằm khai thác tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu trồng rừng, mía và chè của các xã trên. Tuyến đường này còn có ý nghĩa về mặt an ninh, quốc phòng, nối các xã vùng gần vành đai biên giới. Hiện nay huyện Anh Sơn đang trình xin cấp có thẩm quyền, cũng như lồng ghép các nguồn vốn để sớm có kế hoạch sửa chữa, nâng cấp.

Bên cạnh đó, tuyến đường Nghĩa Hành vào xã Phú Sơn (Tân Kỳ) hơn 10 năm thi công dang dở. Những đợt mưa vừa qua khiến một số đoạn đường trở nên lầy lội bùn đất, các phương tiện lưu thông rất vất vả. Nhiều năm qua, trong các đợt tiếp xúc cử tri, người dân xã Phú Sơn đều có ý kiến về tình trạng đường hư hỏng. Chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần đề xuất, kiến nghị các cấp thẩm quyền, nâng cấp, sửa chữa đường.

Đại diện Ban Quản lý xây dựng huyện Tân Kỳ cho biết thêm: Tuyến đường từ xã Nghĩa Hành vào xã Phú Sơn dài khoảng 18 km đã được UBND huyện Tân Kỳ đầu tư xây dựng từ năm 2009 với tổng kinh phí 117 tỷ đồng (dự kiến hoàn thành, đưa vào sử dụng sau 36 tháng).

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, hơn 10 năm qua tuyến đường này vẫn còn dở dang. Năm 2021, UBND huyện Tân Kỳ đã thống nhất cho dừng dự án cũ, triển khai dự án mới. Do nguồn vốn khó khăn nên dự án mới chỉ triển khai thi công nâng cấp trên 1,6 km đoạn đường Phú Sơn ra đến xã Nghĩa Hành. Từ ngày 15/7, tuyến đường đã triển khai thi công, tuy nhiên, do thời tiết không thuận lợi, có nhiều đợt mưa nên mặt đường chưa thể thi công.

Qua khảo sát, hiện nay địa bàn Nghệ An hiện còn khá nhiều tuyến đường giao thông xuống cấp nặng, như tuyến xã Diễn Bích đi Diễn Ngọc (Diễn Châu), tuyến đường Thanh Yên (Thanh Chương), tuyến Tỉnh lộ 542 B đoạn qua xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên…/.