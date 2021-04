Nghệ An: Nhóm học sinh 4 trường rủ nhau đánh 'hội đồng' nữ sinh lớp 8

Ngày 5/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip nhóm nữ sinh đánh hội đồng. Trong số đó có một số bạn đang mặc áo đồng phục học sinh. Qua xác minh, đây là nhóm học sinh trên địa bàn huyện Tân Kỳ, Nghệ An.



Ngày hôm nay (6/4), Trường THPT Tân Kỳ 3 đã có báo cáo về sự việc. Cụ thể, vụ đánh nhau này diễn ra ngày thứ Bảy (3/4) tại Khe Ùn thuộc địa bàn xã Tân An và Nghĩa Phúc (huyện Tân Kỳ).

Qua xác minh, trước đó nhóm học sinh Trường THCS Đồng Văn có mâu thuẫn với em Trương Thị P.A .(lớp 8) Trường THCS Nghĩa Phúc và tìm em này gây gổ nhưng không gặp.

Ngày 3/4, hai bên nhắn tin hẹn gặp nhau tại Khe Ùn để giải quyết mâu thuẫn. Tham gia cuộc hẹn có học sinh của 4 trường: THCS Đồng Văn, Nghĩa Phúc, THPT Tân Kỳ 3 và Trung tâm GDNN&GDTX huyện Tây Kỳ.

Nhóm học sinh đánh bạn ở huyện Tân Kỳ. Ảnh cắt từ clip Sau khi lời qua tiếng lại, nhóm học sinh Trung tâm GDNN&GDTX Tân Kỳ, Trường THCS Đồng Văn, Trường THPT Tân Kỳ 3 đã lao vào đánh em P.A. Trong đó, em L. (học sinh Trung tâm GDNN&GDTX Tân Kỳ) là người cầm mũ bảo hiểm trực tiếp đánh P.A. Hậu quả khiến nữ sinh lớp 8 chảy máu ở đầu và mũi. Thấy sự việc xảy ra, một số người can ngăn nên nhóm học sinh trên đã giải tán.



Đến ngày 5/4, ông bà ngoại của em P.A trình báo sự việc với Trường THPT Tân Kỳ 3. Ông Võ Duy Cường - Phó hiệu trưởng cho hay, sau khi tiếp nhận thông tin, trường đã thông báo với Công an xã Tân An - nơi xảy ra sự việc và Ban Giám hiệu của 3 trường học có các học sinh liên quan đến sự việc trên.

Về phía học sinh của Trường THPT Tân Kỳ 3 tham gia đánh nhau có 2 em là Trương Thị D. và Trương Thị T. cùng học lớp 10. Ban giám hiệu đã yêu cầu các em này viết tường trình sự việc, lập biên bản vi phạm. Khi có kết luận của công an thì sẽ có hình thức xử lý vi phạm theo quy định.

Trường THPT Tân Kỳ 3 - trường có học sinh tham gia vụ đánh hội đồng. Ảnh: PV

Ông Phạm Tân Phương - Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Kỳ cho biết: Hằng năm, Phòng đều có chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác an ninh, an toàn, trật tự trường học. Dịp đầu học kỳ II năm học 2020 - 2021, Phòng cũng phối hợp Công an huyện có các đợt kiểm tra, đôn đốc. Sự việc nhóm học sinh đánh bạn ở trên xảy ra ngoài trường học. Tuy nhiên, ngay khi nắm thông tin, Phòng đã yêu cầu 2 trường liên quan (khối trực thuộc Phòng) và đề nghị Trường THPT Tân Kỳ 3; Trung tâm GDNN-GDTX báo cáo kết quả xác minh sự việc. Các nhà trường sau đó đã liên hệ, gặp gỡ gia đình em P.A để động viên, thăm hỏi nữ sinh này.

Được biết, nữ sinh dùng mũ bảo hiểm đánh bạn là học sinh cá biệt, thường xuyên bỏ học.