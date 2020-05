Nghệ An: Những thông tin, hình ảnh nổi bật trong ngày 18/5

* Trong ngày 18/5, nhiều đoàn đại biểu cấp cao Trung ương và tỉnh Nghệ An đã về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Tối 18/5, đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An và một số tỉnh đã về dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Nghệ An.

Đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Đại tướng Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Uông Chu Lưu - Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đắc Vinh - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4, Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Trong không khí thiêng liêng, thành kính, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn đại biểu đã dâng lên anh linh Bác nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm trong dịp sinh nhật Người. Biết ơn, kính trọng, hạnh phúc và tự hào về Bác, đồng chí Trần Quốc Vượng cùng đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại xã Kim Liên, đồng chí Trần Quốc Vượng và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm tại đền Chung Sơn – đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu dâng hương, dâng hoa tại đền Chung Sơn. Ảnh: Thành Cường

* Hòa chung với các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lực lượng vũ trang Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An cũng tổ chức lễ tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Đoàn đại biểu Thường vụ Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do các đồng chí: Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An do đồng chí Đại tá Phạm Văn Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy làm trưởng đoàn. Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An do Đại tá Trần Hải Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chỉ huy trưởng làm trưởng đoàn.

Đoàn đại biểu Đảng ủy - Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: Hùng Phong

* Một sự kiện thu hút sự quan tâm của đồng bào toàn tỉnh là Chương trình cầu truyền hình mang tên “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” được tổ chức vào tối 18/5. Chương trình diễn ra vào 20h và được truyền hình trực tiếp tới 5 điểm cầu, gồm: Hà Nội (Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch), Nghệ An (Khu di tích Kim Liên), Tuyên Quang (Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào), TP. Hồ Chí Minh (Bến Nhà Rồng) và Đồng Tháp (Công viên Văn Miếu). Quang cảnh Chương trình cầu truyền hình “Hồ Chí Minh - Sáng ngời ý chí Việt Nam” tại Nghệ An.

* Trong ngày, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức đại hội Đảng các cấp. Đây là đợt sinh chính trị có tác động sâu sắc đến mục tiêu phát triển của các địa phương giai đoạn 2020-2025.

Tại huyện Yên Thành, sau phiên trù bị diễn ra 1 ngày trước đó, sáng 18/5 đã diễn ra phiên làm việc thứ 2 của Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Thành lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đã có 268 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 12.000 đảng viên thuộc 82 tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Yên Thành về dự đại hội.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXVI, Yên Thành đã đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế phát triển nhanh và chuyển dịch theo hướng tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 9,50%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 47,515 triệu đồng, tăng 182% so với năm 2015.

Toàn cảnh phiên thứ 2, Đại hội Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đại hội cũng đã được nghe bài phát biểu quan trọng của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Buổi chiều đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Thành khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 và dự kiến nhân sự lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Sáng 19/5 đại hội sẽ tiến hành phiên làm việc cuối cùng và bế mạc.

Trong ngày, Đảng bộ xã Thanh Phong (Thanh Chương), Đảng bộ phường Quang Trung (TP.Vinh), Đảng bộ xã Trung Sơn (Đô Lương) và Đảng bộ xã Diễn Kim (Diễn Châu) cũng tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu biểu quyết thông qua báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ xã Thanh Phong. Ảnh: Mai Hoa

* Liên quan đến sự cố hàng loạt cột trang trí trên Đại lộ Lênin và Xô viết Nghệ Tĩnh bị gãy đổ sau cơn lốc chiều tối 17/5. Theo Phòng Quản lý đô thị TP. Vinh, đã có 11 cột đèn trang trí và quảng cáo bị gãy đổ hoàn toàn, cùng với đó nhiều paner quảng cáo trên tuyến giao thông này và cây xanh bị giật tung. Ngay sau dông lốc, lực lượng chức năng thành phố đã bố trí kíp trực cảnh báo kịp thời, hướng dẫn giao thông nên không có vụ tai nạn đáng tiếc nào xảy ra. Đến trưa 18/5, cơ quan chức năng đã hoàn thành việc dọn dẹp, đảm bảo an toàn cho hoạt động lưu thông.