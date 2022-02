Nghệ An: Niềm vui từ những cây cầu dân sinh mới

Cây cầu Tam Liên, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) bắc qua sông Dinh, cây cầu này lâu nay bị xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An là tỉnh miền núi địa hình phức tạp, sông suối khá dày đặc. Hầu như năm nào, cũng có hàng chục người bị đuối nước, bị lũ cuốn hay việc vận chuyển nông sản, giao thông của người dân gặp nhiều khó khăn, hiểm nguy rình rập trên những cây cầu tạm. Nghệ An dù đã nỗ lực để bố trí kinh phí xây dựng cầu dân sinh giúp cuộc sống của người dân thêm thuận lợi; song do nhu cầu quá lớn, nên vẫn còn nhiều những cây cầu tạm.

Trước tình hình đó, nhờ có sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới (WB), dự án xây dựng cầu dân sinh đã được triển khai thực hiện tại Nghệ An. Hiện nay, dự án này đang triển khai xây dựng lại cây cầu Tam Liên, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) bắc qua sông Dinh. Cây cầu này lâu nay bị xuống cấp trầm trọng, mất gần hết lan can vô cùng nguy hiểm, người và phương tiện đi qua cầu Tam Liên, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) rất dễ rơi xuống sông Dinh. Việc vận chuyển nông sản mía, sắn, cho các xóm rất khó khăn.

Cây cầu mới này được xây dựng từ đầu năm 2021, đến nay đã hoàn thành được trên 85%, dự kiến khoảng hết tháng 3/2022 cây cầu này sẽ đưa vào sử dụng.

Cây cầu Tam Liên, xã Tam Hợp (Quỳ Hợp) bắc qua sông Dinh hiện nay đang được xây dựng mới. Ảnh: Văn Trường.

Bà Trần Thị Tình một người dân ở xã Tam Hợp phấn khởi cho biết: Việc cây cầu mới này sắp đưa vào sử dụng, ngoài việc người dân lưu thông thuận lợi chúng tôi sẽ mở rộng diện tích trồng các loại nông sản, không còn cảnh lo tư thương ép giá.

Tại địa bàn xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Lưu đang triển khai xây dựng cây cầu dân sinh bắc qua sông Thái nối 2 xã Quỳnh Hưng và Quỳnh Diễn (huyện Quỳnh Lưu) vốn xuống cấp nghiêm trọng. Cây cầu dân sinh trên có chiều dài 40m, bề rộng 1m được nhân dân hai xã Quỳnh Diễn, Quỳnh Hưng đóng góp xây dựng vào năm 2005.

Cây cầu dân sinh bắc qua sông Thái nối 2 xã Quỳnh Hưng và Quỳnh Diễn (huyện Quỳnh Lưu) bị xuống cấp nghiêm trọng.

Ngoài dự án trên, đầu tháng 8/2021, huyện Quỳnh Lưu mới lồng ghép từ các nguồn vốn để triển khai xây dựng được cây cầu trên trị giá 3,5 tỷ đồng. Hiện nay cây cầu bắc qua sông Thái đi qua 2 xã Quỳnh Diễn và Quỳnh Hưng đã triển khai xong các hạng mục trụ cầu, dầm cầu, lan can, đang triển khai thi công đường 2 đầu cầu, tiến độ đạt trên 80%, đến hết tháng 2/2022 cây cầu sẽ đưa vào sử dụng.

Cây cầu dân sinh bắc qua sông Thái nối 2 xã Quỳnh Hưng và Quỳnh Diễn (huyện Quỳnh Lưu) sắp đưa vào sử dụng. Ảnh: Văn Trường.

Theo đại diện của BQL xây dựng dự án huyện Quỳnh Lưu, trong năm 2022 huyện Quỳnh Lưu sẽ tiếp tục triển khai 2 cây cầu ách yếu khác gồm 1 cầu xã Quỳnh Nghĩa, 1 cầu tránh QL1 đi qua các xã Quỳnh Diễn, Quỳnh Hưng, Quỳnh Hồng…

Theo báo của Sở GTVT Nghệ An, từ năm 2018 đến nay, bằng các nguồn vốn lồng ghép, như nguồn vốn Ngân hàng Thế giới (WB), (xây cầu dân sinh), nguồn vốn Nông thôn mới, vốn Tổng cục đường bộ Việt Nam. Nghệ An đã triển khai được hàng chục cầu dân sinh trên địa bàn được xây dựng tại các vùng nông thôn khó khăn, đã giải tỏa phần lớn nhu cầu đi lại của người dân địa phương.

Theo kế hoạch trong năm 2022, Nghệ An sẽ tiếp tục triển khai xây dựng hơn 10 cây cầu khác tại các địa phương.