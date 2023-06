Nghệ An nỗ lực giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do dịch bệnh truyền nhiễm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Tỉnh Nghệ An đã đề ra kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh năm 2023 với mục tiêu giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm.

Ngày 5/6, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã có Quyết định số 1588/QĐ-UBND ban hành kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 gửi các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan.

Kế hoạch nêu rõ: Nghệ An là tỉnh có diện tích rộng; sự giao lưu trong nước và quốc tế cao; khí hậu khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra lũ lụt; ô nhiễm môi trường diễn biến phức tạp nên ngoài việc đối mặt với dịch bệnh xâm nhập, các dịch bệnh lưu hành cũng thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ bùng phát. Việc ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023 nhằm sẵn sàng đáp ứng với các diễn biến của dịch bệnh là hết sức cần thiết.

Kế hoạch đề ra mục tiêu: Giảm tối đa tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm so với trung bình năm giai đoạn 2016-2020; khống chế kịp thời, hạn chế tối đa nguy cơ dịch bệnh bùng phát để góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội.

Các chỉ tiêu cụ thể hướng đến là: Duy trì thành quả thanh toán bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh; tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ vắc-xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 1 tuổi đạt trên 95% quy mô cấp xã. 100% bệnh, dịch bệnh mới phát sinh được phát hiện và xử lý kịp thời; 100% đối tượng kiểm dịch y tế biên giới được giám sát, kiểm tra và xử lý y tế theo đúng quy định, phát hiện sớm và kịp thời xử lý các trường hợp mắc bệnh theo quy định, hạn chế tối đa dịch bệnh xâm nhập và lây lan…

Không để dịch Covid-19 bùng phát trong cộng đồng, cơ sở y tế; hạn chế tối đa các dịch bệnh Ebola, MERS-CoV, cúm A (H7N9) xâm nhập; 100% ổ dịch bệnh cúm A (H5N1), cúm A (H5N6), đậu mùa khỉ, viêm gan cấp không rõ nguyên nhân và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi khác được phát hiện, xử lý kịp thời, hạn chế tối đa xâm nhập và lây lan.

Giảm 5% số người mắc sốt xuất huyết so với năm 2022; tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết dưới 0,008/100.000 dân, không để có trường hợp tử vong; khống chế dưới 6 trường hợp tử vong do bệnh dại; tỷ lệ mắc bệnh tay chân miệng dưới 100/100.000 dân, tỷ lệ tử vong dưới ,05%; tỷ lệ mắc bệnh sởi, rubella dưới 40/100.000 dân, tỷ lệ tử vong dưới 0,1%... Giảm 5% các bệnh ho gà, bạch hầu, viêm não Nhật Bản B và các bệnh truyền nhiễm khác trong chương trình tiêm chủng mở rộng so với trung bình giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch cũng nêu rõ các giải pháp thực hiện, bao gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành; giám sát, phát hiện và xử lý, kiểm soát dịch bệnh; kiểm dịch y tế; công tác xét nghiệm; thu dung, điều trị bệnh nhân; truyền thông, giáo dục sức khỏe; đào tạo, tập huấn; tiêm chủng vắc-xin; đầu tư nguồn lực; phối hợp liên ngành; kiểm tra, thanh tra…

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã giao rõ trách nhiệm cho từng sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan. Khi dịch bệnh xảy ra, Sở Y tế là cơ quan chủ trì phối hợp các ngành tham mưu xây dựng kế hoạch phòng chống dịch theo từng cấp độ vụ dịch và đề xuất các biện pháp can thiệp với mục tiêu giảm tỷ lệ mắc và tử vong ở mức thấp nhất./.