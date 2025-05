Kinh tế Nghệ An nỗ lực khắc phục hậu quả lũ quét Tại các huyện miền Tây Nghệ An, mưa lớn kéo theo nước lũ dâng cao cuốn trôi, vùi lấp nhà cửa, tài sản. Lực lượng ở cơ sở gồm cán bộ xã, bản, các đồn biên phòng trắng đêm giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Sáng 30/5, ông Lữ Văn Cương - Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong cho biết, “từ đêm qua đến sáng nay mưa to kèm với nước lũ dâng cao, càn quét qua địa bàn xã gây ra thiệt hại nặng nề cho nhiều hộ dân và hoa màu, nhà cửa, vật nuôi. Trong đó trọng điểm thiệt hại là bản Lam Hợp. Cán bộ xã, bản và các lực lượng gồm biên phòng, công an, quân sự đang cùng người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả” – ông Lữ Văn Cương cho biết.

Khung cảnh tan hoang tại bản Lam Hợp, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong sau mưa lũ đêm 29/5. Ảnh: PV

Thống kê sơ bộ, mưa lũ làm 5 hộ dân ở bản Lam Hợp bị thiệt hại nặng nề về nhà cửa và tài sản; 1 hộ dân ở bản Pà Khốm hiện đang bị cô lập do sạt lở. Ngoài ra nhiều diện tích hoa màu, cây cối, vật nuôi và đường sá ở bản Lam Hợp cũng bị hư hại nặng.

Đồn Biên phòng Tri Lễ cử lực lượng giúp người dân khắc phục hậu quả. Ảnh: Anh Bách

Ngay từ đêm 29/5, lực lượng công an, quân sự, Đồn Biên phòng Tri Lễ đã cử cán bộ chiến sĩ về địa bàn mưa lũ vừa cảnh báo, vừa giúp người dân phòng tránh thiệt hại. Sáng 30/5, các lực lượng tiếp tục tham gia cùng người dân dọn dẹp cây cối, thu dọn nhà cửa và khơi thông các đoạn đường bị ách tắc do sạt lở, cây đổ, các vật liệu bị cuốn trôi. Một số tuyến đường liên bản đang tạm cấm. Đồng thời các lực lượng cũng nỗ lực thông đường vào bản Pà Khốm để giúp hộ dân đang tạm bị cô lập.

Xã Tri Lễ tạm thời cấm một số tuyến đường do sạt lở. Ảnh: PV

Cũng do ảnh hưởng mưa, lũ quét, địa bàn các bản ở xã Nhôn Mai cũng bị thiệt hại nặng nề. Tuyến Quốc lộ 16 đi xã Nhôn Mai bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông hoàn toàn bị chia cắt. Nhiều khu dân cư do đường bị sạt lở nên chưa thể tiếp cận để thống kê thiệt hại cụ thể.

Thiệt hại tại điểm trường PTBT tiểu học Hữu Khuông. Ảnh: PV

Tại điểm trường PTBT tiểu học Hữu Khuông cũng bị ảnh hưởng, bị nước lũ cuốn trôi, nhấn chìm nhiều phòng học, đồ đạc. Thời điểm này học sinh đã nghỉ học, các thầy cô giáo cùng chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang đang dọn dẹp, di chuyển đồ đạc lên nơi cao ráo, an toàn hơn.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, ngay sau khi thiên tai xảy ra, Đồn Biên phòng Tri Lễ đã điều động 15 cán bộ, chiến sĩ xuống các điểm xung yếu để giúp nhân dân khắc phục hậu quả, đồng thời hỗ trợ di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Còn tại địa bàn Đồn Biên phòng Nhôn Mai, mưa lớn trong đêm 29/5 cũng gây ra lũ quét. Theo báo cáo nhanh, không có thiệt hại về người, tuy nhiên 01 ngôi nhà 3 gian của người dân bị lũ cuốn, nhiều diện tích hoa màu, lúa bị ngập úng.

Thống kê sơ bộ có 11 nhà ở xã Nhôn Mai bị sập, sạt lở và có 2 nhà nằm trong nguy cơ sạt lở. Ảnh: PV

Tuyến Quốc lộ 16 qua khu vực bản Xói Voi và bản Thâm Thẩm bị sạt lở nghiêm trọng, phương tiện ô tô, xe máy không thể lưu thông. Đồn Biên phòng Nhôn Mai đã cử 25 cán bộ, chiến sĩ bám địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương giúp dân khắc phục hậu quả, kiểm tra, rà soát, thống kê thiệt hại và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Tương tự tại địa bàn huyện Kỳ Sơn, các lực lượng ở địa phương cũng vào cuộc ngay trong đêm giúp người dân tại các điểm bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, sạt lở bảo đảm an toàn về tính mạng và hạn chế thiệt hại về của cải, tài sản.

Nhiều diện tích lúa, hoa màu của người dân bị hư hỏng, đổ gãy tại 2 xã Nhôn Mai, Hữu Khuông. Ảnh: Anh Bách

Tại xã Mỹ Lý (Kỳ Sơn), lãnh đạo UBND xã cho biết, trên địa bàn xã Mỹ Lý do trời mưa to, mưa kéo dài trong đêm 29/5 đến sáng 30/5 làm một số nhà dân tại bản Hoà Lý và bản Piêng Vai bị sạt lở đất, đất đá trôi vào nhà. Sáng 30/5/2025 Đảng ủy, Chính quyền xã xã Mỹ Lý đã huy động cán bộ công chức xã và Công an xã Mỹ Lý, cùng lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ, lực lượng Đồn Biên phòng Mỹ Lý đến giúp nhân dân khắc phục hậu quả.

Lực lượng “4 tại chỗ” giúp người dân xã Mỹ Lý khắc phục hậu quả. Ảnh: PV

Cụ thể, nhà của ông Cự Bá Sông ở bản Piêng Vai bị hư hỏng nặng, các lực lượng đang cùng nhân lực khắc phục. Tại xã Keng Đu, nhà ông Xồng Bá Dài bản Huồi Lê cũng bị ảnh hưởng, hư hỏng chưa thể ở. Còn tại xã Huồi Tụ, bị ảnh hưởng nặng nề nhất là hộ ông Xồng Nhìa Dài ở bản Huồi Lê bị sạt lở trên xuống, đè lên nhà hư hỏng trên 80%.

Các lực lượng giúp người dân bản Piêng Vai khắc phục nhà cửa hư hỏng sau mưa lũ. Ảnh: PV

Tại bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm bị trôi cầu dân sinh, có 7 hộ và 37 nhân khẩu bị ảnh hưởng và bị cô lập. Tại xã Bảo Thắng mực nước tại các khe, suối dâng cao, nhiều đoạn đường đang nằm trong nguy cơ sạt lở lớn.

Trên địa bàn xã Chiêu Lưu, giao thông từ xã đi trung tâm huyện tạm thời bị cô lập do đập tràn tại các bản La Ngan, Xiêng Thù, Xốp Thặp nước dâng cao. Đường tránh bản Na Loi cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Cầu khe Tắm đi xã Đọoc Mạy, Keng Đu nước dâng cao gây nguy hiểm cho người lưu thông qua đây.

Tại các xã trên địa bàn Kỳ Sơn cũng đã có nhiều thiệt hại do mưa lũ gây ra. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng “4 tại chỗ” cùng người dân xuyên đêm ngày nỗ lực khắc phục hậu quả, tạm ngăn một số tuyến đường do có nguy cơ tiếp tục sạt lở.