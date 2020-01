Nghệ An: Nuôi cá chép giòn, cá lóc đầu nhím lãi hàng trăm triệu đồng

Từ nguồn vốn Trung tâm Khuyến nông Quốc gia thông qua Hợp đồng số 88/HĐ-TTKN ngày 2/5/2019 với Trung tâm Khuyến nông tỉnh Thanh hóa, triển khai 01 mô hình nuôi thương phẩm cá chẽm trong ao gắn với tiêu thụ sản phẩm, quy mô 1 ha tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai gồm 05 hộ tham gia.

Cụ thể là mô hình Nuôi cá lóc chuyên canh mật độ cao gắn với bao tiêu sản phẩm, quy mô 0,2 ha tại huyện Quỳnh Lưu; mô hình nuôi cá trắm chép giòn lồng nhựa trong hồ đập, quy mô 03 lồng (30 m3/lồng) tại TX Thái Hòa; mô hình nuôi cá trắm chép giòn trong lồng, quy mô 04 lồng (20m3/lồng) tại huyện Con Cuông; mô hình Sản xuất tôm nõn Cửa Lò bằng công nghệ máy sấy và đóng gói hút chân không, quy mô 02 hộ, tại TX Cửa Lò; 1 mô hình nuôi thương phẩm tôm thẻ chân trắng trong lồng nổi bằng công nghệ Biofloc vụ đông năm 2019.

Từ kết quả của 2 mô hình nuôi cá trắm, chép trong lồng nói trên cho thấy thời gian nuôi từ 5-7 tháng khi (nuôi ao) xuống 3-5 tháng, cả 04 hộ nuôi đều có lãi từ 40 - 47 triệu đồng. Đặc biệt là rất thuận tiện trong quá trình thu hoạch, có thể thu tỉa hoặc thu toàn bộ mà độ dai, giòn của thịt cá vẫn không thay đổi, một hiện tượng thường thấy khi nuôi trong ao. Thành công này đã mở ra một hướng mới trong nuôi cá trắm giòn chép giòn.

Mô hình nuôi cá lồng trắm, chép giòn tại TX.Thái Hòa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: Minh Thái

Tiếp đó là mô hình Sản xuất tôm nõn bằng công nghệ máy sấy và đóng gói hút chân không, quy mô 02 hộ, tại hộ bà Mai Thị Lý, phường Nghi Thủy và hộ bà Nguyễn Thị Hường, phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò. Hiệu quả kinh tế đạt 33 triệu đồng/mẻ sản xuất. Sản phẩm thể hiện nhiều ưu việt so với sản xuất truyền thống trước đây khi người dân sấy bằng than tổ ong và than hoa. Sản phẩm sấy theo phương pháp mới này đảm bảo vệ sinh ATTP, được đóng gói đảm bảo mỹ thuật và an toàn.