Nghệ An ở tốp 4 tỉnh đạt GRDP cao nhất khu vực miền Trung và Tây Nguyên

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị từ điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Nguyễn Hải

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong vùng 8 tháng đầu năm và những tháng còn lại của năm 2021, đại diện Bộ Kế hoạch & Đầu tư mong muốn các địa phương trong vùng thảo luận góp ý nêu lên những thuận lợi và khó khăn để từng bước tháo gỡ, đồng thời xây dựng các chỉ tiêu kinh tế xã hội và đầu tư công năm 2022.

Theo đó, cùng với phấn đấu để đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước GRDP từ 7-8%, trong đó Nghệ An là 8-9%; thu nhập bình quân đầu nước từ 65- 68 triệu đồng (Nghệ An là 53,81 triệu đồng), tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tăng 9% với 655 ngàn tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn 176 ngàn tỷ đồng/chỉ tiêu Bộ Tài chính giao dự kiến năm 2022 là 158,9 ngàn tỷ đồng.

Các đại biểu đại diện các sở ngành tỉnh Nghệ An theo dõi thông tin từ Bộ Kế hoạch & Đầu tư và điểm cầu các tỉnh cung cấp. Ảnh: Nguyễn Hải

Dự kiến năm 2022, nhu cầu vốn đầu tư công trong vùng là 91.641 ngàn tỷ đồng, tăng 34,55% so với năm 2021, hiện 3/14 tỉnh, thành trong đó có Nghệ An đã được HĐND tỉnh thông qua phương án đầu tư công năm 2022, 14/14 tỉnh đã nhập lên hệ thống đầu tư công quốc gia khớp với văn bản chính thức. Do nhu cầu đầu tư tăng trong bối cảnh khó khăn về nguồn lực có nhiều khó khăn và để triển khai hiệu quả, đúng mục đích, Bộ Kế hoạch & Đầu tư đề nghị rà soát lại các kế hoạch, quy hoạch để xác định nguồn sát thực, tăng cường liên kết vùng, chia sẻ thông tin để tránh đầu tư trùng lắp, lãng phí…