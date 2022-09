Nghệ An phải đóng nhiều tuyến đường do mưa lụt

(Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn trên diện rộng, hiện tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn Nghệ An có một số vị trí bị ngập lụt, đang đóng đường.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nghệ An, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, trên địa bàn huyện Con Cuông có mưa lớn, hàng chục mét khối đất đá đã sạt lở xuống đường Quốc lộ 7 dẫn đến ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Theo đó, khoảng 20h ngày 28/9, tại Km110+850 trên tuyến Quốc lộ 7 đi qua bản Boong, xã Lạng Khê (Con Cuông) liên tiếp xảy ra tình trạng sạt lở đất đá với khối lượng lớn dẫn đến ách tắc giao thông trên tuyến đường này. Một số xe đã bị mắc lầy.

Ngay sau khi xảy ra sự cố trên, Hạt quản lý đường bộ Con Cuông đã huy động máy múc, nhân lực để khắc phục kịp thời thông đường. Tuy nhiên do khối lượng đất đá quá lớn, máy gạt cũng không kịp. Do vậy, để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, Hạt quản lý đường bộ Con Cuông đã đóng đường từ 24h giờ đêm qua cho đến 5h sáng ngày 29/9 để xử lý.

Hiện nay, trên địa bàn đang tiếp tục có mưa to nên tình trạng sạt lở núi vẫn còn diễn ra. Cho đến 7h sáng nay, tuyến đường vẫn còn bị ách tắc chưa lưu thông được. Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua đoạn dốc Chó, đơn vị quản lý giao thông ngoài việc sẵn sàng huy động máy móc, nhân lực để san gạt còn phối hợp với chính quyền địa phương đặt biển cảnh báo, túc trực 24/24h không cho các phương tiện qua lại khi có tình huống nguy hiểm.

Hiện tại trên địa bàn huyện Con Cuông các tuyến đường đi vào Lục Dạ, Môn Sơn, Thạch Ngàn.... và 1 số điểm khác nước ngập sâu chia cắt cục bộ. Nhiều nhà dân ngập cần phải di dời.

Trong khi đó, mưa lớn cũng gây sạt lở hàng nghìn mét khối đất, đá tại khu vực eo lèn Nghĩa Hoàn (huyện Tân Kỳ), khiến Quốc lộ 48E bị ách tắc.

Khoảng 4h sáng 29/9, tại khu vực eo lèn giáp ranh giữa xã Tân Long và Nghĩa Hoàn của huyện Tân kỳ xảy ra tình trạng sạt lở hàng nghìn m3 đất, đá, khiến giao thông tại km 148 + 100 đến km148 +170 bị ách tắc hoàn toàn, các phương tiện giao thông không thể qua lại được.

Trao đổi với Báo Nghệ An, ông Phạm Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ cho biết: Khó khăn nhất hiện nay là trong số hàng chục khối đá bị sạt lở, có 1 khối đá ước khoảng 300m3 chắn ngang đường, máy múc không thể xử lý được, nên huyện đã xin ý kiến cấp trên xử lý bằng cách nổ mìn để giải phóng tình trạng ách tắc giao thông.

Còn tại Km 19 Quốc lộ 48D (đoạn qua xã Quỳnh Vinh - TX Hoàng Mai) tuyến đường nối TX Hoàng Mai - TX Thái Hòa, đã bị đất đá sạt lở chắn ngang đường, phương tiện không thể lưu thông, các cơ quan chức năng đang phong tỏa, khắc phục hậu quả.

Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải Nghệ An, ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4 đến 9h ngày 29/9, trên các tuyến Quốc lộ, Đường tỉnh do Sở này quản lý, hiện còn 18 vị trí đang đóng đường (Trong đó Quốc lộ có 11 vị trí; đường tỉnh có 7 vị trí).

Các vị trí ngập lụt được đơn vị quản lý phối hợp các lực lượng chính quyền địa phương bố trí rào chắn, biển báo, tổ chức trực gác 24/24h để đóng đường, cấm người, phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn.

Các vị trí sụt trượt nhỏ được đơn vị bố trí hốt đất đá ngay, đảm bảo thoát nước, các vị trí sạt lở lớn được căng dây, đặt biển cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông. Cụ thể:

- Ngập lụt ách tắc giao thông: Tổng số có 18 vị trí ngập nước. Hiện tại, còn 18 vị trí đang đóng đường (Quốc lộ: 11 vị trí; Đường tỉnh: 7 vị trí).

- Sạt lở ta luy âm, ta luy dương: Tổng số có 16 vị trí, trong đó có 2 vị trí

Mưa lớn làm hư hỏng 4 cống (Quốc lộ: 2 cống; Đường tỉnh: 2 cống).

Hiện một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh đang bị ngập lụt tắc giao thông. Cụ thể:

I. Quốc lộ: 11 vị trí ngập đang đóng đường

1. Quốc lộ QL48:

- Km23+100 (Xã Nghĩa Thuận, Thị xã Thái Hòa): ngập 0,50m. Đơn vị đóng đường và trực gác đảm bảo giao thông.

2. Quốc lộ QL48E:

- Tràn Km59+950 (Thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn): ngập 0,70m. Đơn vị đóng đường và trực gác đảm bảo giao thông.

- Tràn Km61+800 (xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn) ngập 2,50m. Đơn vị đóng đường và trực gác đảm bảo giao thông.

3. Quốc lộ 48B:

- Đường đoạn Km17+800-Km17+880, nước ngập 0,4m

- Đường đoạn Km13+200-Km13+350: Nước ngập 0,5m.

4. Quốc lộ 48E: Có 1 vị trí ngập

Tràn Đá Hàn Km39+400 QL.48E xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu : Ngập tuyến, đóng đường lúc 19h ngày 28/09/2022.

5. Quốc lộ 15: Có 5 vị trí ngập:

- Tại Tràn Lang Tra 2 Km207+100 (Xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn): ngập 40 cm. Đơn vị quản lý đã đóng đường, trực gác đảm bảo an toàn giao thông.

- Tại Tràn Nguyên Bình Sơn Km249+400 (Xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ): ngập 40 cm. Đơn vị quản lý đã đóng đường, trực gác đảm bảo an toàn giao thông.

- Tại Tràn Khe Thần Km252+600 (Xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ): ngập 70 cm. Đơn vị quản lý đã đóng đường, trực gác đảm bảo an toàn giao thông.

- Tại Tràn Khe Mít Km258+200 (Xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ): ngập 30 cm. Đơn vị quản lý đã đóng đường, trực gác đảm bảo an toàn giao thông.- Tại Tràn Khe Lá Km259+500 (Xã Nghĩa Dũng, huyện Tân Kỳ): ngập 50 cm. Đơn vị quản lý đã đóng đường, trực gác đảm bảo an toàn giao thông.

II. Đường tỉnh: Có 7 vị trí ngập đang đóng đường

1. Đường tỉnh 531B:

- Tràn Km2+250 (xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) ngập 0,40m. Đơn vị đóng đường và trực gác đảm bảo giao thông.

- Tràn Km3+700 (xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) ngập 0,40m. Đơn vị đóng đường và trực gác đảm bảo giao thông.

2. Đường tỉnh 544:

- Tràn Km25+250 (xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu) ngập 0,20m. Đơn vị đóng đường và trực gác đảm bảo giao thông.

3. Đường tỉnh 534C

Hiện tại Đường tỉnh 534C ngập từ Km0+800 mực nước từ 1m. Hiện tại tuyến tê liệt hoàn toàn.

4. Đường tỉnh ĐT.533:

- Tràn Cửa Truông Km2+450 xã Bảo Thành, huyện Yên Thành: Hiện tại ngập 0,35m đường lúc 20h ngày 28/09/2022.

5. Đường tỉnh ĐT.538:

- Tràn Xăng Dầu Km27+950 xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu : Hiện tại ngập 1,0m đường lúc 22h ngày 28/09/2022.

6. Đường tỉnh ĐT.532:

- Tràn Km16+050 xã Châu tiến, huyện Quỳ Hợp: Hiện tại ngập 0,35m Đơn vị đóng đường và trực gác đảm bảo giao thông.

Trên tuyến Đường tỉnh:

Sạt lở ta luy âm, ta luy dương. (Quốc lộ 11 vị trí, Đường tỉnh 5 vị trí)

Các vị trí sạt lở không ổn định có diễn biến tiếp tục sạt lở. Đơn vị quản lý giao thông đã bố trí rào chắn, căng dây và biển báo.

Trên tuyến Quốc lộ:

1. Quốc lộ 16:

+ Km298+190, trái tuyến, sạt trượt taluy âm ăn sâu vào mép lề đường, chiều dài hiện tại khoảng 20m.

+ Km317+00 phải tuyến, sạt lở taluy dương đất tràn mặt đường, chiều dài hiện tại khoảng 25m.

+ Km322+400 phải tuyến, sạt lở taluy dương đất tràn mặt đường, lấp hoàn toàn cống thoát nước, xói lở hạ lưu cống, chiều dài hiện tại khoảng 50m. Đơn vị đã thông xe 1 vệt đảm bảo giao thông bước 1.

+ Km402+140, phải tuyến, sạt trượt taluy âm ăn sâu vào mép mặt đường, mặt đường rạn nứt, chiều dài hiện tại khoảng 60m.

2. Quốc lộ QL48:

- Sạt trượt taluy âm tại Km98+480 (phải) QL48 dài 15m taluy sâu >4m sát mép hộ lan mềm.

- Sạt lở ta luy dương Km103+120 (phải): Sụt ra tới 2/3 mặt đường, dài 35m, đang sạt lở tiếp.

3. Quốc lộ 48D:

- Tại Km0+200 phải tuyến : Khối lượng sạt lở taluy dương ước tính hiện tại (dài: 35 m, rộng:2,5 m, cao:1,5 m);

- Tại Km19+100 phải tuyến: Sạt lở taluy dương gây ách tắc giao thông;

- Tại Km20+300 trái tuyến: Khối lượng sạt lở taluy dương ước tính hiện tại (dài: 10m, rộng: 0,4 m, cao: 0,3 m).

4. Quốc lộ 48E:

- Tại Km148+00: Sạt lở đất đá tảng gây ách tắc giao thông.

- Tại Km182+320 trái tuyến: Khối lượng sạt lở taluy âm ước tính hiện tại (dài: 12m, sâu: 2 m).

- Tại Km182+515 phải tuyến: Khối lượng sạt lở taluy dương làm bồi lấp lề đường, rãnh dọc ước tính dài 10m.

Trên tuyến Đường tỉnh:

1. ĐT.534C

- Sạt lở taluy dương Km16+500: Đất tràn mặt đường, bồi lấp rãnh dọc chiều dài 15m.

- Sạt lở taluy âm Km16+450: Đơn vị đang tiếp tục theo dõi

2. ĐT 543C

- Sạt lở taluy dương tại Km43+100 (phải) gây ách tắc giao thông, dài khoảng 34m. Đơn vị quản lý giao thông đã triển khai máy móc, thiết bị thực hiện thông xe 1 vệt, đảm bảo giao thông bước 1.

- Sạt lở taluy dương tại Km50+300 (phải) gây ách tắc giao thông, dài khoảng 50m. Đơn vị quản lý giao thông đã triển khai máy móc, thiết bị thực hiện thông xe 1 vệt, đảm bảo giao thông bước 1.

3. ĐT 543D:

- Sạt lở ta luy âm tại Km104+710 (phải) dài 15m. Sạt sâu vào mặt đường nhựa 1m, sụt lún 30cm.

4. ĐT.532:

- Sạt lở ta luy dương Km12+950 (trái): Sụt ra tới 2/3 mặt đường, dài 20m, đang sạt lở tiếp.

5. ĐT.544:

- Sạt lở ta luy dương Km19+250 (phải): Sụt ra tới 2/3 mặt đường, dài 15m, đang sạt lở tiếp.

- Sạt lở ta luy dương Km20+550 (trái): Sụt ra tới 2/3 mặt đường dài 20m, hiện đang sạt lở tiếp.

Các vị trí ngập lụt được đơn vị quản lý giao thông phối hợp các lực lượng của chính quyền địa phương bố trí rào chắn, biển báo, tổ chức trực gác 24/24h để đóng đường, cấm người, phương tiện qua lại cũng như đảm bảo an ninh trật tự.