Nghệ An phấn đấu có trên 300 sản phẩm OCOP vào năm 2025

Các sản phẩm OCOP sau khi được công nhận đã gia tăng giá trị, góp phần giúp các chủ thể tăng quy mô sản xuất và doanh thu; mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 nhưng doanh thu của nhiều chủ thể trong năm 2020 vẫn tăng từ 10-15%.

Các hoạt động xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm OCOP cũng được Nghệ An đặc biệt chú trọng. Trong 2 năm qua, tỉnh Nghệ An đã tổ chức 14 cuộc, bao gồm 4 hội nghị kết nối cung - cầu; 3 cuộc trưng bày sản phẩm và 7 hội chợ, góp phần đưa sản phẩm OCOP của tỉnh nhà đến gần hơn với các địa phương khác, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2019 - 2020. Ảnh: Quang An

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kết quả và chất lượng triển khai thực hiện Chương trình OCOP tại các địa phương với mục tiêu cụ thể: Có ít nhất 300 sản phẩm OCOP; Phát triển mới ít nhất 86 tổ chức kinh tế tham gia Chương trình OCOP; Phát triển từ 8-10 làng du lịch sinh thái cộng đồng, kết hợp bảo tồn các giá trị văn hóa tạo ra sản phẩm dịch vụ du lịch tham gia Chương trình OCOP; Phát triển ít nhất 5-8 sản phẩm đạt hạng 5 sao (có thể xuất khẩu)...

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2019 - 2020. Ảnh: Quang An

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành, địa phương đã trình bày các tham luận, bên cạnh những thành quả mà Chương trình OCOP đã đạt được thì vẫn tồn tại một số hạn chế như sản phẩm OCOP tại nhiều địa phương do sản xuất chủ yếu là thủ công, máy móc thiết bị công nghệ lạc hậu nên sức cạnh tranh còn thấp. Mặc dù sản phẩm hàng hóa Nghệ An rất phong phú về chủng loại, số lượng, chất lượng nhưng do một số chủ thể chưa quan tâm đến kiểu dáng, nhãn mác, bao bì đóng gói, nhất là các loại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí tuệ nên chưa đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh...

Trao chứng nhận các sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao. Ảnh: Quang An

Trao chứng nhận các sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao. Ảnh: Quang An

Ngoài ra, các ý kiến còn nhấn mạnh đến công tác tăng cường áp dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất các sản phẩm OCOP để tăng năng suất, chất lượng. Các địa phương cần đặc biệt chú trọng việc đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu cho sản phẩm OCOP để đảm bảo đầu ra bền vững cho sản phẩm...