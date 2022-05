Nghệ An phấn đấu hết tháng 6/2022, người nộp thuế toàn tỉnh sử dụng hóa đơn điện tử

Toàn cảnh hội nghị tập huấn áp dụng hóa đơn điện tử. Ảnh: Văn Trường

Cục Thuế Nghệ An xác định để triển khai thành công hóa đơn điện tử (HĐĐT) thì công tác chuẩn bị là rất quan trọng. Do đó, ngay khi Bộ Tài chính ban hành quyết định về triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, Cục Thuế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết triển khai áp dụng HĐĐT tại địa bàn quản lý; rà soát, phân loại tổng thể người nộp thuế (NNT) là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại HĐĐT nhằm xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng giai đoạn với từng nhóm đối tượng NNT.



Từ tháng 3/2022, Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đã triển khai tập huấn áp dụng hóa đơn điện tử cho các đơn vị thuế, doanh nghiệp. Theo đó, Cục Thuế đã giới thiệu các nội dụng trọng tâm về hóa đơn điện tử, theo quy định tại Luật Quản lý thuế số 38/2014/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC (quy định những nội dung mới quan trọng về hóa đơn điện tử), cơ quan thuế giải đáp các ý kiến, vướng mắc của doanh nghiệp, tổ chức, gửi đến liên quan đến hóa đơn điện tử. Đại diện các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử giới thiệu về ứng dụng hóa đơn điện tử (VNPT Nghệ An, Mobifone Nghệ An, Viettel Nghệ An, Misa).

Được biết, thực hiện Quyết định số 206/QĐ-BTC ngày 24/2/2022 về chính sách áp dụng hóa đơn điện tử, ngày 18/3/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, theo Luật Quản lý thuế số 38.

Các nhà cung cấp giải pháp và cán bộ thuế đang phối hợp tạo đường truyền tại Cục Thuế Nghệ An. Ảnh: Văn Trường

Cũng trong tháng 3/2022, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Thuế và Viettel tổ chức “Hội thảo chuyển đổi số về công tác triển khai hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp”, nhằm góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, nắm bắt những điểm mới, nội dung yêu cầu phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.

Nhằm hỗ trợ cho việc vận hành triển khai HĐĐT trên địa bàn, ngày 17/3/2022, Cục Thuế tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 520/QĐ-CT thành lập Trung tâm điều hành triển khai HĐĐT Cục Thuế tỉnh Nghệ An. Trung tâm gồm có 17 thành viên, do đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền - Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin Cục Thuế tỉnh Nghệ An làm Giám đốc, có văn phòng tại tầng 7 trụ sở Cục Thuế tỉnh Nghệ An.

Trung tâm điều hành là bộ phận thường trực tham mưu cho Ban chỉ đạo, Tổ thường trực triển khai áp dụng HĐĐT trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Theo dõi, giám sát hoạt động của việc triển khai HĐĐT nhằm đảm bảo vận hành liên tục, ổn định; Tổ chức tiếp nhận và xử lý các vấn đề vướng mắc liên quan đến HĐĐT thông qua hệ thống đường dây nóng và thư điện tử.

Đồng thời ngành Thuế, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh: Tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; tiếp nhận dữ liệu và cấp mã cơ quan thuế đối với hóa đơn có mã; tiếp nhận dữ liệu hóa đơn không có mã của cơ quan thuế và dữ liệu hóa đơn điện tử. Khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử phục vụ công tác quản lý thuế: Kiểm soát thông tin hóa đơn điện tử, quản lý rủi ro hóa đơn điện tử; tổng hợp, khai thác, phân tích dữ liệu hóa đơn điện tử để đề xuất.



Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đề ra mục tiêu áp dụng hóa đơn điện tử cho 100% doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn có đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP về đẩy mạnh phát triển chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ quan hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Để thực hiện mục tiêu này, UBND tỉnh đề ra một số giải pháp, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện hóa đơn điện tử và những nội dung mới theo quy định của Luật Quản lý thuế, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử.

Cục Thuế tỉnh Nghệ An thực hiện thông báo tới các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh về việc triển khai hóa đơn điện tử để các tổ chức chuẩn bị cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; rà soát phân loại người nộp thuế trên địa bàn là đối tượng sử dụng các loại hóa đơn điện tử theo quy định để tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế áp dụng...

Ngành Thuế tập huấn hóa đơn điện tử. Ảnh: Văn Trường

Nghệ An là 1 trong 57 tỉnh tổ chức triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trong giai đoạn 2 theo lộ trình của Bộ Tài chính. Cụ thể, lộ trình triển khai hóa đơn điện tử tại tỉnh Nghệ An bao gồm: Từ ngày 01/4/2022 đến ngày 15/5/2022: 70% tổ chức, doanh nghiệp, 50% hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; Từ ngày 16/5/2022 đến ngày 30/6/2022: 100% tổ chức, doanh nghiệp, 100% hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn, đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Nhờ chủ động, tích cực triển khai các giải pháp, tính đến thời điểm này đã có hơn 7.000 người nộp thuế đã thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC, đạt 69% số lượng người nộp thuế thuộc đối tượng áp dụng HĐĐT. Số lượng đối tượng để đánh giá tiến độ triển khai bao gồm hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai và doanh nghiệp (loại trừ các văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, cơ quan hành chính, đơn vị vũ trang, các tổ chức khác và các DN đang hoạt động nhưng chưa sử dụng hóa đơn).

Ngành Thuế Nghệ An đang tăng cường thông tin tuyên truyền lợi ích sử dụng hóa đơn điện tử, mở rộng các kênh tương tác, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh về hóa đơn điện tử, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, quán triệt quan điểm, nhận thức về trách nhiệm thực hiện chuyển đổi số, phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ cán bộ CNV ngành Thuế, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp./.