Nghệ An phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm

Tại Nghệ An, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2,69%, nằm trong tốp đầu của cả nước. Sản xuất nông nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng 4,98%, đảm bảo sự ổn định đời sống của khu vực nông thôn. Thu ngân sách 7 tháng ước thực hiện 8.348,9 tỷ đồng, đạt 54,9% dự toán và bằng 93,9% so với cùng kỳ năm 2019. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an ninh, quốc phòng và an sinh xã hội được đảm bảo.

Tính đến 20/7, Nghệ An đã giải ngân được 3.666 tỷ đồng/5.697 tỷ đồng, tương đương 64%.