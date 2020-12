Nghệ An phấn đấu tiết kiệm từ 5 - 7% tổng năng lượng tiêu thụ giai đoạn 2021 - 2025

Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Tám - Giám đốc Sở Công Thương, đại diện các sở, ban, ngành, Điện lực Nghệ An, đại diện các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Quang An

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020 đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng - Sở Công Thương đã phối hợp với Báo Nghệ An, Đài Phát thanh -Truyền hình Nghệ An, các cơ quan báo chí đăng tải nhiều chuyên đề, tin, bài tuyên truyền, phổ biến rộng rãi cho người dân.

Thầy Cao Thanh Bảo - Hiệu trưởng Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng trình bày giải pháp tiết kiệm điện trong trường học. Ảnh: Quang An

Sở Công Thương cũng đã tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất hàng năm; tổ chức các cuộc phát động phong trào sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Hội thi Tiết kiệm năng lượng trong ngành Công Thương; hàng chục Hội thi Tiết kiệm năng lượng cho các hộ gia đình tại các phường, xã; Hội thi "Tiết kiệm năng lượng trong trường học" trên địa bàn các huyện, thành, thị; tập huấn kiến thức về năng lượng, áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho cán bộ phường, xã, hội viên các hội và hộ gia đình...



Tuyên truyền, hướng dẫn cho các hộ gia đình sử dụng năng lượng tái tạo, lắp đặt các thiết bị tiết kiệm năng lượng trong gia đình như: Lắp bình nước nóng năng lượng mặt trời, điện năng lượng mặt trời mái nhà, sử dụng hầm bể Biogas... Tính đến 10/2020, trên toàn tỉnh có 540 chủ đầu tư lắp điện mặt trời mái nhà, với tổng công suất 13.698 kWp; Phát lên lưới: 2.415.608 kWh. Lãnh đạo Điện lực Nghệ An phát biểu tại hội nghi. Ảnh: Quang An Công tác tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các tòa nhà và cơ quan, công sở, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, hoạt động giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp... cũng đạt được nhiều kết quả khả quan.



Mặc dù nhận thức về chương trình đã có nhiều chuyển biến tích cực, tuy vậy, kết quả đạt được vẫn còn có một số tồn tại, hạn chế về nguồn kinh phí dành cho chương trình còn quá ít, vẫn còn tình trạng sử dụng năng lượng lãng phí, đặc biệt, trong một số cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước, chiếu sáng công cộng, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ quảng cáo. Một bộ phận người dân chưa hiểu hết được tầm quan trọng của việc tiết kiệm năng lượng...

Đồng chí Hoàng Văn Tám - Giám đốc Sở Công Thương trực tiếp trả lời ý kiến của đại biểu. Ảnh: Quang An

Giai đoạn 2021 - 2025, chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Nghệ An đã đặt ra những mục tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện. Phấn đấu tiết kiệm từ 5 - 7% tổng tiêu thụ năng lượng giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025; Giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 6,5%; 70% khu công nghiệp và 50% cụm công nghiệp được tiếp cận, áp dụng các giải pháp của chương trình; 100% các huyện, thành phố, thị xã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình tại địa phương; Phổ biến mô hình điện mặt trời áp mái cho các cơ quan, công sở, trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An...



Tại hội nghị, đại diện các huyện, thành, thị và các doanh nghiệp tiêu thụ điện năng lớn đã trình bày các tham luận, trong đó, tập trung vào hiện trạng tiêu thụ năng lượng hiện nay và các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong thời gian tới.