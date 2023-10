Nghệ An phấn đấu trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo vùng Bắc trung Bộ

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Thời gian tới, Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cả chiều sâu và chiều rộng; trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo cấp vùng có vai trò dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới của vùng Bắc Trung Bộ.

Sáng 13/10, tại Trường Đại học Vinh, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An phối hợp với Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp khoa học công nghệ, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Quốc gia và các sở, ngành, các hiệp hội liên quan tổ chức Hội thảo Thúc đẩy liên kết và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ.

Tham gia hội thảo có gần 500 đại biểu là đại diện lãnh đạo các viện, vụ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp Quốc gia, các làng công nghệ TechFest Quốc gia, cùng đại diện Sở Khoa học và Công nghệ 8 tỉnh, thành; các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, các viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng, các start up…

Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, chiến lược và kế hoạch hành động cho lãnh đạo vùng Bắc Trung Bộ trong việc chỉ đạo và điều hành xây dựng, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo các địa phương gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế vùng, quốc gia về đổi mới sáng tạo. Đồng thời, đánh giá thực trạng triển khai các hoạt động hỗ trợ thúc đẩy khởi nghiệp ở các địa phương trong thời gian qua và khuyến nghị cho thời gian tới.

Hội thảo đã được nghe các tham luận, tập trung vào 4 nhóm vấn đề: Thực trạng về liên kết và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại các địa phương nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ nói chung; Nhiệm vụ, giải pháp về liên kết và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại các địa phương nói riêng và vùng Bắc Trung Bộ nói chung; Chia sẻ kinh nghiệm của các tỉnh về liên kết và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của các địa phương; Đề xuất giải pháp để liên kết, thu hút các nguồn lực hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo địa phương kết hợp giữa các tỉnh trong vùng.

Tại Nghệ An, những năm gần đây, phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh có sự phát triển đáng khích lệ, tạo tiền đề hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp sinh động, sáng tạo. Theo đó, Nghệ An đã kịp thời ban hành nhiều chương trình, chính sách, kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Liên kết các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các trường đại học và viện nghiên cứu, tổ chức quỹ, nhà đầu tư về với Nghệ An.

Thông qua các cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong vòng 4 năm có trên 400 dự án dự thi, đã có 54 dự án, ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc được UBND tỉnh khen thưởng.

Đặc biệt, cuộc thi đã thu hút sự quan tâm của nhiều quỹ, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh; nhiều dự án khởi nghiệp đã được các doanh nghiệp và trường đại học hợp tác hỗ trợ chuyên gia, nhà khoa học, kinh phí để nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm, đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, hỗ trợ nhà, xưởng, thiết bị, mặt bằng để sản xuất, hợp tác sản xuất và thương mại,...

Thời gian tới, Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cả chiều sâu và chiều rộng; trở thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo cấp vùng có vai trò dẫn dắt hệ sinh thái đổi mới của vùng. Đó là: Tập hợp các nguồn lực để hỗ trợ cho start up trong một số lĩnh vực là thế mạnh của vùng Bắc Trung Bộ (IT, nông nghiệp, du lịch); Điều phối nguồn lực và phát triển hệ sinh thái của vùng; Tổ chức khai thác các nguồn lực cung cấp, hỗ trợ dịch vụ cho khởi nghiệp sáng tạo; Kết nối, huy động vốn đầu tư từ các quỹ…